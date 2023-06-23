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中科效益10大受惠路段曝 最強2天就成交1間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
逢甲商圈房市示意圖。記者游智文／攝影
逢甲商圈房市示意圖。記者游智文／攝影

中科帶動就業與房市紅利，讓周邊房市受惠，元宏不動產加值服務平台統計鄰近中科台中園區的西屯、大雅、沙鹿、龍井區，近一年貸款買房資料，西屯區是購屋者的最愛，10大熱門買房路段中，就有8個屬西屯區。

這8個包括位於12期重劃區的青海南街、福吉街、福星北路，逢甲、櫻花生活圈的文心路三段、台灣大道三段、西屯路二段、青海路二段，以及中科生活圈的國安一路，都是民眾最喜歡買房的區塊。

除了西屯區，與中科相鄰的沙鹿、龍井也有路段相當熱銷，其中沙鹿區的中山路，去年至今年Q1貸款買房件數200件，幾乎每兩天就有一間成交，為中科受益區中的十大熱銷路段之首。另外龍井港林東路一段也有122件貸款買房。

此外，從數據來看，十大熱銷路段的以平均鑑估總價大約在1,000萬上下產品最為熱銷，逢甲櫻花生活圈的台灣大道三段、文心路三段、青海路二段等，熱門購屋總價1,500~2,600萬。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，中科發展是這幾年台中房價大漲的關鍵，中科所在的西屯區，因為擁有中科擴建、水湳經貿園區開發、七期新市政中新豪宅頻創高價等等利多題材，成為台中房市最指標強勢的區塊。

他表示，雖然目前西屯房價在台中各行政區中最高，但台中房市發展處於強者恆強的狀態，西屯區房市買賣仍相對熱絡。如果購屋者資金足夠可留意中科、七期新市政中心、水湳經貿園區、逢甲生活圈、12期重劃區等區塊，未來區域題材與推案都將不少，將持續引領市場風潮。

如果預算有限，中科旁的沙鹿、龍井、大雅等區塊，因中科外溢效應受惠也不少，近年吸引不少年輕購屋族青睞，也帶動房價有快速走高跡象。雖然這幾區近年房價出現大漲，但目前這三個行政區，平均房價都還在1字頭，總價1,500萬內甚至還有透天別墅可以選擇，是預算有限的中科自住買盤可以多留意的區域。

資料來源／元宏不動產加值服務平台
資料來源／元宏不動產加值服務平台

中科 房市 買房

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