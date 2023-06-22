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長榮航空招募地勤 歡迎熱愛航空業的有志青年加入

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮航空將招募近100名地勤人員，預計今年9月起陸續報到。業者提供
長榮航空將招募近100名地勤人員，預計今年9月起陸續報到。業者提供

長榮航空依787新機持續交機以及營運需求，今年4月招募約200名地勤人員將於7月陸續報到，因應未來營運規模持續擴張，即日起至7月2日止，將再招募近100名地勤人員。對航空業滿懷熱情與夢想的青年踴躍報考，有意報考者可透過長榮航空網站(https://www.evaair.com/zh-tw/about-eva-air/careers/job-openings/ground-positions/)報名。

長榮航空表示，此次招募的地勤人員包含營業、客服、財務、簽派、航機品管/技術/維修管理工程師、資料分析、電算(應用系統開發/系統管理)、航空保安、自動倉儲設備維修等8大類別，其中營業、客服及航空保安之職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園南崁總公司、桃園機場和台北市區等地，預計今年9月起報到。

長榮航空指出，公司一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。

長榮航空除了招募地勤人員外，機師則採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年已通知先前錄取的考生前來受訓，並陸續完訓上線服勤，目前本國籍空服員暫無招募計畫。

長榮航空 地勤 機師

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