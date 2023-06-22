一表看懂央行五波打炒房 房仲業者：首購不用怕

央行針對個人第二套房貸成數限縮，引起熱議，永慶房屋統計央行五波擇性信用管制措施，並指出，五波選擇性信用管制可以看出央行在填補過去的漏洞，但其實對首購族影響不大，比較有影響的是，對於購買預售屋、新成屋的民眾，面臨交屋期的購屋者若為第2戶貸款時，恐需多準備1成自備款，而建商提供貸款補差額狀況也可能再現。

永慶房屋指出，2020年初各國陸續爆發新冠疫情，為挽救全球疲弱的經濟，歐、美央行祭出無限量貨幣寬鬆政策，大撒幣的結果讓市場累積出可觀的資金潮到處流竄，房地產也受到資金挹注，房市交易熱絡，同時也讓市場炒作風氣再起，讓央行於2020年12月7日實施第一波選擇性信用管制，限制購屋貸款第3戶以上之最高貸款成數上限為6成，同時取消寬限期，抑制房市的投機炒作，打擊假性需求。

2021年3月18日央行祭出第二波選擇性信用管制，將第3戶購屋貸款成數上限下修至5.5成，而第4戶以上最高貸款成數為5成；另外再高價住宅(豪宅)部分，也限縮豪宅貸款成數至5.5成，若已有3戶貸款，第4戶貸款最高成數為4成，進一步限縮多屋貸款族群的槓桿操作空間，避免過多信用資源流向不動產市場，強化打炒房力道。

2021年9月22日再度加碼選擇性信用管制，有鑑於七大都會區(六大直轄市加上新竹縣、新竹市)交易量增、房價明顯上漲，將七大都會區定義為特定地區，新增規範在特定地區的第2戶購屋貸款不得有寬限期，避免投機客利用寬限期「短進短出」，迅速堆疊房價。

2021年12月15日祭出第四波選擇性信用管制，將第3戶購屋貸款成數上限再度下修至4成，而高價住宅(豪宅)也降低最高貸款成數至4成，劍指多屋貸款族，同時也針對高價住宅(豪宅)授信更為保守，均考驗投機客的口袋深度。

2023年6月15日央行進行第五波選擇性信用管制，限制自然人於七都地區，第2戶購屋貸款最高成數上限為7成。新規範並非限制民眾購入第2戶住宅，而是對於第2戶購屋貸款進行限制。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，換屋族，只要第1戶購屋貸款已經繳清，就算是先買新房再售舊屋，依然不會受到央行新措施的影響，還是有機會貸款8成。對於購買預售屋、新成屋的民眾，面臨交屋期的購屋者若為第2戶貸款時，恐需多準備1成自備款。而建商提供貸款補差額狀況也可能再現。