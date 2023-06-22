SPACEPORT 太空港 全新力作《遊戲開始》驚喜公布完整陣容

全球獨家以綠能永續為核心的SPACEPORT太空港，在2022年10月以「太空港音樂藝術嘉年華」共襄盛舉，挑戰首個「碳中和」大型戶外音樂節，讓演出產業擺脫大型污染源的汙名。

在眾多歌迷的支持下，今年再推全新力作。將於7月1日舉辦以南韓嘻哈音樂為主題的嘉年華《太空港：遊戲開始》，繼續推廣音樂與藝術的永續發展，同時掀起嘻哈熱潮。

本次活動與北市觀光傳播局攜手合作，旨在為台灣打造兼具環保與流行的音樂節活動。官方宣布，現場攤商支付方式限定悠遊卡與悠遊付使用，還有 WeMo Scooter 指定太空港共享機車，以進一步提高活動期間的便利性與可持續性。期望透過音樂與藝術的魅力傳遞，向觀眾展示台北作為一個充滿魅力和創意的旅遊目的地，同時提升台北在國際上的知名度和形象。

《太空港：遊戲開始》為台灣首屆以南韓嘻哈音樂為主題的音樂節，先前宣布南韓天團2NE1隊長CL擔任領銜藝人，將帶來50分鐘的專場級表演。更令人振奮的是，這同時也是CL睽違6年再度來台，驚喜公布造成一片轟動。

近日活動公開完整嘉賓陣容，首先加碼《Show Me The Money》重量級製作人JUSTHIS，受大眾封為當今韓饒技巧第一人。節目中參與演唱歌曲《VVS》榮獲2021年南韓嘻哈獎年度嘻哈歌曲；以及倍受矚目的「Young＆Hot 嘻哈打工仔」SIK-K，經常在其他音樂人作品中能看到其身影，包含饒舌歌手Jay Park，製作人GroovyRoom、Woogie等人，伴唱超過80首歌曲。

還有南韓饒舌新星Coogie，由於先前未能參與其廠牌AOMG亞洲巡迴演出，這次來台消息一出，引起歌迷們熱烈反應，更創下本活動早鳥票搶售一空的佳績。最後寶藏般兼具實力和外貌的歌手Gemini，曾與Jay Park合作發行單曲《Trip》，當時被本人譽為韓國歌壇能夠承繼Zion.T、DEAN、Crush 等人的黃金人才。五位華麗嘉賓陣容公開後造成廣大迴響與討論度，而每一位出演嘉賓都將帶來至少30分鐘至50分鐘的精采表演，令引頸期盼的粉絲們又驚又喜。

根據官方透露，活動將為觀眾帶來更多令人興奮的元素。除了豪華的演出陣容外，再加碼其他神秘嘉賓和舞台合作，只有到場的觀眾們才能揭曉這份驚喜。

此外，現場還有與Wave Shine聯名的戶外大型游泳池，凡穿著「美波神器」Wave Shine比基尼，即可到VVIP Dayclub區域拍照打卡！為這個炎炎夏日中的音樂節，注入更多清爽和愉悅的氛圍。

活動期間還有許多知名秒殺美食進駐，將給予觀眾們味蕾上的頂級饗宴，用美食開啟這個美好夏天。正如活動其名「遊戲開始」，現場無論是攤位小遊戲、表演互動，觀眾完全都能參與其中，獲得獨家體驗。以及由美耶 Meiya帶來的專屬彩繪區，能夠親身體驗專業繪師帶來的人體彩繪，沉浸在繽紛的樂趣當中。熱衷於派對體驗的你，絕對不能錯過這個夏季最精彩的活動。

太空港秉持三大宗旨「新能源、零浪費、永續性」以啟發代替教育，希望提高大眾環保意識。活動堅持 100% 使用綠能供電。2022年活動已使用超過10萬度綠電，並且在國家再生能源平台完成使用宣告；活動現場也杜絕一次性餐具的使用，取而代之的是觀眾可以租借環保餐具，使用後再接著清洗歸還；而太空港的永續性，更多是建立在不可見中，像是活動周邊及工作制服皆以回收材質製成，製程也獲得了全球零污染的認證。

太空港更以「每售出一張票，即種下一棵樹」作為重要號召，已聯手於國際非營利組織 One Tree Planted 合作，將在世界各地種下近 5 萬棵樹，預計減少約 25-50 萬公斤的碳排放量，此舉展現了對環境保護的堅定承諾。

官方也在先前正式宣布，台灣首座太空港森林已確定落戶新竹，未來將逐漸擴大這座音樂森林，象徵著太空港和歌迷持續推動環境保育和永續發展的努力。