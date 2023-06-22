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傳銷公司變更營業所未報備 公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

啟景有限公司從事多層次傳銷，變更營業所未事先向公平會報備，且未於主要營業所備置上年度資產負債表及損益表、傳銷經營資料，違反多層次傳銷管理法第7條第1項、第17條第1項及第25條第1項規定，公平會昨天委員會議通過，處新台幣25萬元罰鍰。

公平會表示，經派員111年7月19日至啟景公司台南市永康區主要營業所業務檢查，發現該公司上年度資產負債表及損益表、按月記載之組織發展、商品或服務銷售、獎金發放及退貨處理等經營資料，皆未備置於現場，而是置於未報備的新北市新莊區營業所，啟景公司事後才報備變更新北市新莊區為主要營業所、台南市永康區為台南營業所，因此啟景公司未於變更營業所前事先向公平會報備，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定，亦未將上年度資產負債表及損益表、傳銷經營資料備置於主要營業所，違反多層次傳銷管理法第17條第1項及第25條第1項規定。

公平會提醒傳銷事業，應按月記載在中華民國境內之組織發展、商品或服務銷售、獎金發放及退貨處理等狀況，並將該等資料及財務報表備置於主要營業所備查，且如有變更營業所址應事先向公平會報備，以免觸法。

公平會 新台幣

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