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建商回防蛋黃區 北台灣危老推案年增一倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／住展雜誌提供
示意圖／住展雜誌提供

據住展雜誌統計，今年截至6月15日，北台灣危老重建案推案量約607億元，較去年同期292億元，增幅達107％，且推案量再增加155億元便能追平去年全年案量。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年危老推案量高於去年同期水準，主因之一是今年指標建商回防蛋黃區推案，使相對高價區如台北大安、新北板橋的危老新案數量增加。

雖然下半年房市面臨政經局勢變化，業者推案態度趨於謹慎，整體推案量萎縮機率上升，將使危老案量成長受限，不過因建商回防蛋黃區推案現象未止，以目前線上籌備中建案推估，今年全年危老推案量有機會來到800億元。

台北市依舊是危老建案最多的地方，今年截至6月中旬，推案量已達412億元，大安區及大同區危老新案數量較多，兩區都已有5個危老建案公開銷售，案量較大的代表建案有大安區「鑄慕」、大同區「國王雙子星」等。

新北市危老建案也不少，且上半年還沒過完，就已有18個建案進場銷售，推案量上升至165億元，超過新北去年全年危老推案量108億元，三分之一危老建案位於板橋區，代表建案有「家泰豐澤」、「日健芯」等。

拉長時間來看，2018年以來北台灣危老推案量逐年成長，在2021年來到1,129億元，首次超過一千億元，改寫歷史新高紀錄。然而，2022年在營建成本上升等因素影響下，部分業者選擇先開工再開賣建案，進一步使年度危老推案量降至762億元。因去年推案量相對低，預估今年第三季，北台灣危老推案量便能追平去年水準。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建案 建商

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