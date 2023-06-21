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櫻花三大策略持續布局 今年營運有望續創新高

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣櫻花股東常會今(21)日通過配發3.7元現金股利。記者宋健生/攝影
台灣櫻花股東常會今(21)日通過配發3.7元現金股利。記者宋健生/攝影

台灣櫻花（9911）去年合併營收82.12億元，年增8.5%，稅後淨利10.18億元、年增0.8%，每股稅後純益4.66元，營收、獲利雙創歷史新高，股東常會今(21)日通過配發3.7元現金股利。

台灣櫻花董事長張永杰致詞時，再次闡述台灣櫻花的新願景「美好居家生活的創造者」，是以整體解決方案全心創造優質的家庭生活為使命。他強調，台灣櫻花以「家庭」為核心發展各項產品及服務，並從消費者的角度出發，積極為每個家庭打造更好的生活選擇。

台灣櫻花過去透過品牌、通路及服務奠定經營基礎，建立市場領導品牌的地位，近年在雙品牌策略運營下，更鞏固廚衛產業的影響力，整體廚房也取得雙位數成長。

張永杰表示，為持續增長，思維必須從「製造商」轉型為「製造服務商」，並聚焦在品牌價值提升、核心技術發展及集團資源綜效等三個面向，逐步實現新願景目標。

首先在品牌價值提升方面，打造Sakura i care服務品牌，將「服務」作為品牌經營，整合五永久免費服務的一站式創新智能平台，將強化櫻花核心關鍵辨識，從單機到整體智能科技持續創新櫻花服務。

其次在核心技術發展方面，將藉由產品升級，滿足各式家庭需求，提升消費者生活體驗。櫻花創新設計不斷進步，美膚沐浴熱水器及AI風控渦輪變頻歐化油煙機，也連續獲得全球設計獎項的肯定，櫻花將持續推動量價移轉，推升廚衛電產品的價值。

再者在集團資源綜效方面，面對經營市場不斷變化，原物料及運輸成本高漲、人力缺口及消費行為轉變的挑戰。台灣櫻花將透過「銷售資源整合」、「管理資源整合」和「生產資源整合」三個資源整合來提升績效。

台灣櫻花表示，上半年受去年五倍券帶動消費及漲價經銷商提前進貨拉高基期，以致表現不如預期；下半年在終端庫存去化結束及建商交屋潮帶動下，業績將逐季回升。

法人預期，台灣櫻花在既有營運模式下，本業廚為電及整體廚房營收應能保持穩定成長，加上淨水產品及櫻花家居的業績挹注，2023年全年營收及獲利仍有望持續成長、續創新高。

櫻花 營收 消費

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