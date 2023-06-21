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拚明年1,200萬人次來台 觀光局看好北美旅客發展潛力

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部長王國材今（21）日出席2023台灣仲夏旅遊節宣傳記者會指出，國旅已復甦，現在要努力爭取國際觀光客，到19日的統計，今年來台觀光客已有246萬人次，年底確定可達600萬人次，明年就可恢復到疫情前1,200萬人次的水準。

觀光局上午舉行「2023台灣仲夏旅遊節」宣傳活動記者會，王國材出席致詞時說，夏日的台灣是戶外旅遊的旺季，台灣仲夏旅遊節從6月到9月，匯聚13個國家風景區和22個縣市政府，串聯35項台灣夏日特色旅遊，今年還與齊柏林基金會合作，拍攝宣傳影片，將於7月起在時代廣場播放，讓全世界的人知道夏季到台灣旅遊很好玩，同時也看到台灣之美。

王國材接受媒體聯訪時表示，國旅已經都復甦了，事實上假日每一個風景區或是旅館的旅客都相當滿，現在正努力國際觀光客部分。國際觀光客在19日大概達到246萬人次來台，應該確定年底的600萬目標可以達到，希望明年可以恢復到疫情前1,200萬人次的水準。

不過，王國材也說，現在國旅大部分集中在假日，平常日包含旅宿、餐飲，生意相對較差。國外這些國際觀光客他們來的時間，大部分都會跨離峰時間的平常日，剛好能把離峰這一塊補齊。據統計目前來台觀光客分別依序為港澳、日本、韓國、東南亞最多。

另外，觀光局長張錫聰接受媒體聯訪說，將在時代廣場播放的「台灣仲夏旅遊節」宣傳影片，是依時段循環播出，時間大約2個月，可以從海岸、山林、沙灘看見台灣之美。

張錫聰說，1至5月北美來台旅客約10萬人次，成長比預期高，多半是散客又是長線，讓航班逐漸成長，發展潛力很大，近幾年台灣推動向山致敬與向海致敬，很多基礎設都更完善，希望利用暑假再衝一波，並爭取更多北美高端客。疫後全球旅遊成本都提高，各國也會競爭長線。台灣推動策略上會鎖定高端客群，是我們爭取對象，因為消費額度跟旅遊天數都會比較高。

觀光 王國材 疫情

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