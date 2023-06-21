網購包材減量7月上路 KPMG：網購業者注意兩大議題

網購包材減量政策將於7月上路，KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今（21）日舉辦【網購包裝減量實務講座】，分析網路購物包材減量實施要點及該注意的事項。KPMG安侯建業ESG永續確信執業會計師黃郁婷提醒，因新規上路在即，網購商業者應注意如何在現行系統下，蒐集維護每項出貨商品的包材重量數據，以及未來如何優化內部流程等兩議題，才能循序漸進在未來每個目標年度達到階段性的減量成果。

KPMG安侯建業網路暨電子商務服務團隊主持會計師陳宜君表示，根據經濟部統計處調查，台灣網路銷售額占整體零售業營業額比重持續攀升，從2017年約2,283億元，成長至2021年4,303億元，相當約產生3,134公噸塑膠包材廢棄物，以及54,182公噸紙類包材廢棄物。紙類包裝材推估耗能1.3萬公噸油當量，耗用16萬至38萬公噸水資源，整體網購包裝碳排量達7萬8千公噸二氧化碳當量，造成生態環境嚴重的汙染問題。

但在現行系統下，網購業者如何蒐集及維護每項出貨商品的包材重量數據，黃郁婷認為，這必須仰賴電商業者與前端供應商甚至是自行出貨的品牌商之間的合作，電商業者可以及早與相關合作夥伴進行研擬數據回報機制，透過系統化的數據資料庫，未來在控管及申報各項數據時才能確保時效性、完整性及正確性。

另外，針對為達到逐年包裝材減量的目標，企業要如何優化內部流程，黃郁婷說，由於電商業者業務型態眾多，該如何針對自身配送流程、集中撿貨以及包裝材配送等，都需要從進銷貨及配送流程中深入盤點健檢，建議於下半年開始規劃相關規劃專案，以利來年啟動執行減量行動。

黃郁婷提醒，因應新法上路，網際網路零售業者應留意法規施行日期，並及早準備，以免面臨消費者檢舉，造成違規受罰。針對禁用材質聚氯乙烯（PVC），常見被使用於緩衝材（如：收縮膜）及膠帶（如：封箱膠帶），業者應留意避免使用。而紙類包裝箱，其進貨單據應載明回收紙混合率；塑膠包裝箱部分，則須請供應商工廠提供再生料的參配比及第三方驗證資訊。最後，針對包裝減量以及精進計畫執行成果，業者應及早備妥佐證資料，並確保憑證紀錄之正確性，以因應會計師確信查證。