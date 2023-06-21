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元大金：擺脫通縮是日本經濟轉骨的關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

日本為何會持續採取寬鬆貨幣政策？除了能夠提振出口之外，元大金內部分析，揮別通縮陰影，其實是日本經濟走出失落的30年其中一個重要的關鍵。

元大金指出，1990年日本地產泡沫破滅後，30多年來每年經濟成長率平均不到1.5%，而通貨緊縮更是如影隨形，例如，到2021年為止，幾乎有一半時間的物價都出現下跌。

對比通貨膨脹對經濟的影響，元大金分析，通貨膨脹如今大家都很有感， 今天買得起的東西，幾個月後可能負擔不起，所以早點買或囤積起來是常態。

「但通縮的危害正好相反。」元大金分析，物價越來越低，大家索性都延遲消費，導致經濟疲軟不振。也因此，2021年來全球通膨大幅上揚，對多數國家而言是難以承受之重，但對日本而言，反倒是難逢的機遇。

元大金進而指出，全球通膨終於帶動日本的物價上漲，2022 年來日本CPI年增率終於見到大幅上 揚，今年4月扣除生鮮食品與能源的核心 CPI 年率達4.1%，已是40多年來最高，且大幅超車一般 CPI年率的3.5%，顯示通膨壓力的到來，也對日本經濟帶來重要的「轉骨」效應，

對於物價另外還有一個很重要的影響，就是薪資。元大金進而指出，政府鼓勵企業加薪，尤其「春鬥」（春季年度薪資談判）談出30年來最大加薪幅度，這是因為深受30年通縮之苦的日本政府，相當清楚要帶動經濟，背後一定要有通膨的支撐。因此，今年的春鬥，大企業紛紛響應岸田首相的呼籲，令平均薪資增 達到3%，按野村的估計更高達3.7%，創下30多年來最大加薪幅度。畢竟，唯有勞工薪資漲幅能跟上物價，才有鼓勵擴大消費的效果。

元大金認為，正因為上述的原因也使得日銀堅持寬鬆立場。在全球通膨肆虐期間，只有日本央行一路無動於衷，甚至如今都還維持負利率政策，僅在殖利率曲線控制（YCC） 上進行微調，元大金指出，背後原因很簡單，努力維持寬鬆環境、提振內需，同時維持偏弱的日圓：「儘量讓通膨的子彈多飛一會，否則等到全球通膨再度回落，所有努力可能又將歸零！」

元大金 日本央行 通膨

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