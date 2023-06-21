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長榮航空獲航空界奧斯卡肯定 榮登SKYTRAX全球十大最佳航空公司第9名

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
長榮航空榮獲2023年SKYTRAX「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名，倍受旅客肯定。長榮航空提供
長榮航空榮獲2023年SKYTRAX「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第一名，倍受旅客肯定。長榮航空提供

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨(20)日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司大獎」，由長榮航空（2618）總經理孫嘉明親自出席領獎，這是長榮航空繼5月獲得該機構評選為五星級航空公司後，再度囊括「全球十大最佳航空公司」第九名、「全球最佳豪華經濟艙」、「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」及「亞洲最佳豪華經濟艙航空公司」第一名等16項獎項。

孫嘉明表示：感謝全球旅客對於長榮航空的支持，也感謝公司全體員工在過去三年疫情期間，仍努力不懈設法精進服務品質；隨著全球航空業重返到疫情前的榮景，長榮航空也加快腳步推出各項嶄新的服務，並規劃於今年下半年陸續推出各式機上美食、更換服務用品，期待提供旅客嶄新的體驗。

長榮航空自1992年推出全球首創的豪華經濟艙，隨即受到市場歡迎，並引領航空業界仿效，成為目前航空公司的主流產品；隨著機隊及航網規模持續擴張，長榮航空除了於波音777-300ER機隊配置豪華經濟艙之外，也將於明年中開始於波音787-9客機配置豪華經濟艙，除了方便航機調度外，更進一步提升服務品質，讓更多旅客以經濟實惠的票價，享受更高品質的飛航體驗。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以乘客滿意度為依據進行服務調查，極具公信力，深獲航空、旅遊業界之認同與重視，也是經常搭機旅客的重要參考指標；該機構透過網路問卷方式，針對超過350家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過1,300萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的各個服務項目。

長榮航空始終秉持「用心、真心、全心」的服務主軸，提供全球旅客卓越的飛行體驗，無論是飛航安全或是服務，不斷獲得全球各項評比高度肯定；國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 將長榮航空評選為「2023年全球二十五大最佳航空公司–第8名」，以及連續十年榮獲「全球前20大最安全航空公司」，是台灣唯一入榜的航空公司。

SKYTRAX公佈「2023年全球航空公司大獎」，長榮航空入選為「全球十大最佳航空公司」第9名，並榮獲「全球最佳豪華經濟艙」第1名及「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席領獎典禮。長榮航空提供
SKYTRAX公佈「2023年全球航空公司大獎」，長榮航空入選為「全球十大最佳航空公司」第9名，並榮獲「全球最佳豪華經濟艙」第1名及「全球最佳豪華經濟艙機上餐飲」第1名，由長榮航空總經理孫嘉明(中)親自出席領獎典禮。長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙深受好評，榮獲2023年SKYTRAX「全球最佳豪華經濟艙」及「亞洲最佳豪華經濟艙」第一名。長榮航空提供
長榮航空豪華經濟艙深受好評，榮獲2023年SKYTRAX「全球最佳豪華經濟艙」及「亞洲最佳豪華經濟艙」第一名。長榮航空提供

長榮航空 航空業 疫情

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