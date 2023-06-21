快訊

炎亞綸突現身鞠躬道歉！耀樂當場崩潰痛哭中斷記者會

中華電信光世代佛心升級！全新2方案把第四台光纖壓著打

2大在野拒投票…民進黨挾人數優勢通過大法官提名 尤伯祥獲最多同意

遠百股東會 徐旭東：大型量販店的時代過去了 愛買必須轉型

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
遠百今（21）日召開股東會由董事長徐旭東主持。圖/嚴雅芳攝影
遠百今（21）日召開股東會由董事長徐旭東主持。圖/嚴雅芳攝影

遠百（2903）董事長徐旭東今（21）日主持遠百股東會。由於台灣量販業近兩年出現翻天覆地變化，對於旗下量販店愛買未來發展，他表示，因量販店面積大，現在的顧客不見得願意走這麼長的路，就為了買幾樣東西，「所以愛買需要轉型」，不是採取縮小面積，而是提供符合社區居民的服務，這幾年會將既有店陸續做實驗，設計幾種不同模式。

近兩年統一買下家樂福，全聯買下大潤發，量販店出現巨大變化，被問到市佔第三名的愛買，徐旭東表示，有外國朋友觀察遠百零售體系，「他說，『量販店最大的希望就是我們（愛買）』，因為我們不像其他幾個大的（量販店）改不了，但我們要加入50家甚至200家店都可以。」

只是現在很多人都不願意花太多時間去量販店，因為顧客不願走這麼長的路，就為了買幾樣東西，客人也不可能每天都來，導致量販業成長有限，所以量販的用意要重新考量，「到底（賣場）這麼大，是好還是壞？」

徐旭東也表示，開大型量販店的時代好像過去了，「量販店若能是中小型規模很好，並能提供最適合現代人需求的服務，這就是挑戰。」但他也重申，未來不是要縮小愛買規模，而是要提供比如社區居民吃飯或是小孩遊樂區等，適合他們的服務。愛買必須轉型，如果未來轉型成功，又有適當地點，店舖就能繼續開下去，只是現在土地取得困難。

至於是否會繼續併購，徐旭東僅表示「這是超級秘密」，不過這幾年會將愛買既有店開始轉型做實驗，設計幾種不同模式，來看哪種服務適合客人。

遠百主管也表示，其實愛買在疫情期間，成長快速，一年也有10幾億至20億元營收，不光只有實體的成長。

量販店 遠百 徐旭東

延伸閱讀

遠百股東會 徐旭東揭露兩岸百貨開展新布局

石化綠色轉型 尼龍產業覓轉機

遠百超級年中慶夏季採購應援 百貨服飾滿5000送500

SOGO卡爭議 徐旭東：國泰是大企業 遠東也不小 沒什麼好吵的

相關新聞

遠百股東會 徐旭東揭露兩岸百貨開展新布局

遠百（2903）今（21）日召開股東會，董事長徐旭東表示，做零售業的要面對整個世界的變化與環境，在這麼變化的時代中，遠百...

長榮航空 榮獲航空界奧斯卡肯定

「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨(20)日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司大獎...

徐旭東與徐雪芳感性回憶寶慶店「開幕時擺不滿東西 後來一下就滿了」

1972年開幕的遠百寶慶店今年8月即將拆除，遠百董事長徐旭東與妹妹、遠百總經理徐雪芳今（21）日感性談該店的回憶，徐旭東...

連續14次！AirAsia 獲 Skytrax 世界最佳低成本航空

亞洲低成本航空領導品牌 AirAsia 今 (21) 日表示，連續14次再次被 Skytrax 評選為2023世界最佳低...

長榮航空獲航空界奧斯卡肯定 榮登SKYTRAX全球十大最佳航空公司第9名

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，昨(20)日於巴黎航空展公布並頒發「2023年全球航空公司...

影／遠東百貨股東會 面對景氣徐旭東表示樂觀

遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東、總經理徐雪芳出席。百貨零售市場111年在疫情趨緩、人潮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦