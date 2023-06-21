遠百股東會 徐旭東：大型量販店的時代過去了 愛買必須轉型

遠百（2903）董事長徐旭東今（21）日主持遠百股東會。由於台灣量販業近兩年出現翻天覆地變化，對於旗下量販店愛買未來發展，他表示，因量販店面積大，現在的顧客不見得願意走這麼長的路，就為了買幾樣東西，「所以愛買需要轉型」，不是採取縮小面積，而是提供符合社區居民的服務，這幾年會將既有店陸續做實驗，設計幾種不同模式。

近兩年統一買下家樂福，全聯買下大潤發，量販店出現巨大變化，被問到市佔第三名的愛買，徐旭東表示，有外國朋友觀察遠百零售體系，「他說，『量販店最大的希望就是我們（愛買）』，因為我們不像其他幾個大的（量販店）改不了，但我們要加入50家甚至200家店都可以。」

只是現在很多人都不願意花太多時間去量販店，因為顧客不願走這麼長的路，就為了買幾樣東西，客人也不可能每天都來，導致量販業成長有限，所以量販的用意要重新考量，「到底（賣場）這麼大，是好還是壞？」

徐旭東也表示，開大型量販店的時代好像過去了，「量販店若能是中小型規模很好，並能提供最適合現代人需求的服務，這就是挑戰。」但他也重申，未來不是要縮小愛買規模，而是要提供比如社區居民吃飯或是小孩遊樂區等，適合他們的服務。愛買必須轉型，如果未來轉型成功，又有適當地點，店舖就能繼續開下去，只是現在土地取得困難。

至於是否會繼續併購，徐旭東僅表示「這是超級秘密」，不過這幾年會將愛買既有店開始轉型做實驗，設計幾種不同模式，來看哪種服務適合客人。

遠百主管也表示，其實愛買在疫情期間，成長快速，一年也有10幾億至20億元營收，不光只有實體的成長。