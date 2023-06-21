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豪宅級民宿交易遍地開花 專家曝3大迷人處

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
墾丁民宿示意圖。圖／台灣房屋屏東中正豪傑店提供
墾丁民宿示意圖。圖／台灣房屋屏東中正豪傑店提供

實價揭露，國境之南的屏東恆春白砂路，今年2月出現一筆總價9,000萬元透天厝交易，為屏東縣今年總價最高的旅宿交易，經查該透天厝過去曾為「白灣villa」民宿，占地超過1,500坪。

台灣房屋屏東中正豪傑加盟店店東郭承豪表示，該筆交易物件位於墾丁，當地民宿的入住率高，房費也不俗，尤其是白沙灣、南灣、墾丁大街等核心觀光區，高質感包棟別墅每晚萬元起跳，假日旺季價碼更高。

他表示，該透天屋齡7年，買家買下後申請經營民宿，收益表現不差，屋齡10年內的物件更是少有釋出，所以創價空間也更大，加上該筆交易地坪逾1,500坪，土地價值鮮明，因而衝出近億元身價。

無獨有偶，南投縣的旅遊聖地清境農場，今年3月也一口氣成交兩筆5,250萬元的歐風民宿；好山好水的東台灣，去年11月於宜蘭三星、台東長濱，也分別浮現要價5,200萬元、4,600萬元的民宿交易。

其中台東長濱的透天民宿，更是長濱鄉實價登錄史上首破4,000萬元的不動產交易，刷新當地房地產總價天花板。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，去年10月國門解禁後，旅宿業迎來春燕，國內的觀光大縣，因此頻頻出現總價逾4,000萬元的「豪宅級民宿交易」。

他指出，豪宅級民宿有三大優勢，除了收益表現好，和觀光飯店相比，總價門檻低，更易於投入經營；就算不營業，透天民宿的空間格局與一般住宅差異不大，所以自用彈性佳。在三大優勢加持下，民宿兼具自用及置產客源，並在觀光業復甦之際，成為市場寵兒。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
墾丁民宿示意圖 圖／台灣房屋屏東中正豪傑店提供
墾丁民宿示意圖 圖／台灣房屋屏東中正豪傑店提供
民宿示意圖。記者游智文／攝影
民宿示意圖。記者游智文／攝影

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