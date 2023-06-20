弟弟派3席董事全退出…長榮鋼董事今改選完成 大哥張國華人馬全面接手
長榮鋼鐵（2211）今（20）日召開股東會，後續完成七席董事改選，業界指出，從新當選董事名單來看，基本上都是長榮集團大房大哥張國華人馬，而去年弟弟派三席董事已全部退出，長榮鋼開啟張國華全面接手的新時代。
長榮鋼鐵今召開股東會，首先承認去年財報，去年每股稅後純益（EPS）為6.22元，會中通過每股配發5元現金股利，以今日收盤價67.7元概算，現金殖利率為7.3％。
根據公開資訊，長榮鋼七席董事當選名單有長榮海運（2603）代表人林耿立、柯麗卿，繪股公司代表人戴錦銓，維達開發代表人李孟玲，另外三名獨董則為劉乃銘、連元龍、楊春欽。
長榮鋼今年第1季鋼結構吊裝量約2.4萬公噸，與去年同期4.7萬公噸相比減少五成左右，原本有意接急單，但房地產景況不佳，業主推案延後，整體看來去年全年吊裝量13萬公噸，今年會相對較少。
短期鋼構市場受到通貨膨脹、景氣滑落及政府打房等因素影響，鋼構市況由高點滑落，加上部分推案時程延後，故鋼構需求量已較景氣高點趨緩。
雖然大環境顯得低迷，但政府公共工程如台中巨蛋體育館、東勢豐原生活圈快速道路，以及國道七號等案持續規劃推動下，加上市場商辦及都更仍有一定量能，整體鋼構市場量能仍能維持穩定需求。
另一方面，由於受到短期科技業等建廠需求疲弱，長榮鋼將積極爭取公共工程、都更及商辦大樓開發等鋼構案量，依目前市場接單觀察明年鋼構需求及出貨量能，將有機會向上增溫。
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