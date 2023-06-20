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AMG 賽道始祖「Rote Sau」首次來台 地表最強車款同台助陣

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Mercedes-AMG 性能巡迴展。業者提供
Mercedes-AMG 性能巡迴展。業者提供

Mercedes-AMG 性能巡迴展，以「極競顛覆的起源」為主題，展出首度在台亮相的 AMG 賽道始祖 300 SEL 6.8，開啟 AMG 超過半世紀的傳奇篇章。同場加映：源自 F1 賽道技術的最強混合動力四門轎跑 Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 以及被譽為地表最強量產四缸 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ 限量塗裝版本 AMG Street Style Edition。

作為豪華性能代名詞，AMG 眾多性能車款，不僅在 DTM 德國房車大師賽、FIA GT3 等賽事取得亮眼佳績，更在最高賽車殿堂 Formula 1 連續八年奪得車廠冠軍，寫下令人無法忽視的霸業，而其賽道基因，可回溯到創立初期，首戰 SPA 24 小時耐力賽就大放異彩的 300 SEL 6.8，宛如自誕生就已注定 AMG 強悍性能。

1971 年 7 月 24 日下午 3 點鐘，將近 80 台賽車於比利時斯帕-弗朗科爾尚賽道 (Spa-Francorchamps) 正式起跑，歷史也從這一刻開始被改寫。一輛身長超過五米、重量突破 1.6 公噸的龐然大物竟違反常理，奪得賽事第二名及分組冠軍，徹底顛覆所有人的認知，如同宣示改寫規則的企圖心。

外型與 Mercedes-Benz 豪華大型房車 S-Class 前身，300 SEL 6.3 (代號 W109) 極為相似，全車採用紅色塗裝的賽車，便是由 AMG 品牌創辦人 Hans Werner Aufrecht 及 Erhard Melcher 親自改裝的 AMG 300 SEL 6.8，將原車上的 6.3 升 V8 引擎 (代號 M100) 升級，不止是將排氣量擴增至 6.8 升，動力輸出提升到 428hp 最大馬力，整車重量也自 1,830 公斤降至 1,635 公斤，又因其尺寸及外型，被當時的德國媒體稱為「Rote Sau」。一戰成名，不僅令 AMG 三個字母聲名大噪，成為性能車迷的信仰，更是 Mercedes-AMG 賽道傳奇的起源。

AMG 品牌命名分別取自創辦人 Hans Werner Aufrecht 和 Erhard Melcher 的姓氏第一個字母，「G」則代表德國小鎮 Großaspach，同時也是兩位創辦人最初一起打造引擎的所在地。AMG 透過賽事展現性能改裝實力，並陸續推出許多道路版跑車，例如身為 1980 年代最速房車代表的「The Hammer」，與 Mercedes-Benz 開啟正式合作後首款推出的 C 36 AMG，以及由品牌獨立開發的 SLS AMG 等，無一不成為時代經典。

Mercedes-AMG 性能巡迴展首場在貴婦百貨。業者提供
Mercedes-AMG 性能巡迴展首場在貴婦百貨。業者提供

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