兩大機構報告出爐 國喬董事候選人全獲外資支持

國喬石化（1312）下周三（28日）即將召開股東會、並進行董事全面改選。對投資人投票意向有重大影響力的「ISS（Institutional Shareholder Services）」出具關鍵報告書，公開支持董事會提名7位董事候選人；另一顧問機構「Glass Lewis」也同步發聲，肯定國喬石化在公司治理、盡職管理、與風險控管等面向表現傑出。

今年6月底國喬石化將舉辦股東大會，並進行董事改選，外資機構經過通盤考量與分析後，從未來公司永續發展、穩定性以及營運貢獻度來看，肯定國喬石化董事會推薦的7位董事候選人應續任職位；並建議股東對每位董事候選人的資歷與經驗應該審慎評估。

對於外資機構的肯定與支持，國喬石化表示，多年來秉持精益求精的原則，董事會與管理團隊致力於創新與轉型，以提升公司穩定性與經營績效為目的，持續追求卓越，更將展望未來，透過增加產能進軍國際市場，穩定發放股利捍衛屬於股東們的權利。感謝國際機構的肯定，相信股東一定會做出正確的決定，將神聖一票投給董事會推薦的候選人。

近5年石化產業經歷全球景氣大幅度變化，國喬石化深知「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的道理，為分散風險並提高獲利率，近年持續啟動全面轉型計畫，在中國大陸設廠開發新生產線，從石化本業的苯乙烯（SM）、聚苯乙烯（PS）、聚碳酸酯（PC）等出發，預計未來總產能可達百萬噸，並跨足丙烯、聚丙烯產銷領域，為營運挹注成長新動能。

國喬石化領先同業，率先提出「綠色石化」觀念，發展綠色石化鏈，並優化製造技術，嚴格把關產品質量與製程安全，改善廢水、空氣、噪音、固體廢棄物及土壤地下水等環境問題，訴求達到2050年淨零目標。