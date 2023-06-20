雄獅旅遊、挪威郵輪「強強聯手」！開啟郵輪體驗新時代

雄獅旅遊與挪威郵輪今天宣布將強強聯手開啟郵輪體驗新時代，「挪威奮進號」2024⾸航亞洲，創逾20億郵輪觀光商機，雄獅（2731）推出限時買一送一，升級版郵輪體驗每人最低萬元有找。

雄獅旅遊長期深耕各獨特旅遊領域，不斷提升消費者旅遊體驗，看好台灣及亞洲各市場郵輪市場商機，將攜手全球前三大郵輪集團之一的「挪威郵輪控股集團（Norwegian Cruise Line Holdings Company）」啟動包船計劃，獨家引進最新「挪威奮進號Norwegian Spirit」，於2024年以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程，台灣及亞洲旅客可領先享受更升級、更貼心的國際郵輪觀光體驗。

而雄獅及挪威郵輪兩強攜手引進挪威奮進號前來亞洲，配合亞洲各市場的旅遊復甦、台灣市場2024預期快速成長的獎勵旅遊、個人及家庭旅遊需求，結合港口經濟及周邊觀光資源，預估將為台灣創造逾20億元的郵輪產業商機。

雄獅集團董事長王文傑表示，台灣位處連接東北亞、東南亞的樞紐地帶、具有絕佳的地理位置優勢，是各大郵輪公司積極爭取的亞洲郵輪市場新藍海。本次與挪威郵輪進行戰略合作，共同推動「挪威奮進號Norwegian Spirit」前來亞洲，讓台灣及亞洲旅客可以優先體驗「升級版」服務，透過提升服務規格及體驗，讓台灣旅客愛上郵輪旅遊，也可透過這樣獨特且有價值的特殊體驗，吸引外國旅客，成為台灣的旅遊亮點。

和挪威郵輪的夥伴關係將是長期的，而挪威奮進號包船只是第一步，未來也將運用集團及各海外公司加強宣傳、策劃，推動Fly Cruise吸引更多國際旅客來台，持續提供升級版的郵輪旅遊體驗，為台灣開啟「郵輪旅遊體驗新時代」。

挪威郵輪銷售及行銷長暨國際副總裁Jason Krimmel表示，很開心和雄獅旅遊結盟，並利用雙方的優勢，首次以台灣作為母港，佈局亞洲市場；亞洲一直是挪威郵輪相當重要的旅遊客源市場，其中，台灣郵輪市場復甦強勁，加上看好台灣旅客對郵輪旅遊的喜愛，因此選擇於2024年以基隆、高雄雙母港作為重返亞洲市場的第一站，透過挪威郵輪及雄獅旅遊雙方力量加乘，台灣及亞洲消費者的郵輪旅遊體驗將被升級並重新定義。

「挪威奮進號Norwegian Spirit」在疫情期間斥資超過1億美元全新改裝，整體塑造出優雅輕奢的度假氛圍，於2022年起定期於北美（加拿⼤－美國）、紐澳航⾏，從未航⾏⾄亞洲地區。除了新穎的房間及設備，挪威郵輪品牌強調「Freestyle自由閒逸」的精神，希望旅客可自由自在地在船上享用美饌、設施，挪威奮進號船上共有多達14種餐食選擇、8間酒吧，其中7間免費餐廳，包括多樣化餐點選擇的Buffet餐廳、精緻美饌的2間主餐廳及提供雞翅、熱狗堡、酒水飲品的24小時餐廳等，旅客可自由選擇用餐種類、時間，在郵輪上玩得盡興；旅客還可在船上選購星巴克，在海上享受喜愛的飲品，別有一番風味；付費餐廳餐食水準更是一流，義大利餐廳ONDA是美國紐約知名餐廳，而法式餐廳Le Bistro則提供正統法式風味，對比國內外一流法式餐廳，表現毫不遜色，建議老饕、美食家旅客一定要造訪品嚐。

除了媲美五星級的美饌饗宴外，船上還備有健身房、籃球場、高爾夫練習場、甲板慢跑環形步道等運動空間，讓旅客大啖美食之餘，也可運動紓壓。此外，國際知名五星Spa品牌「Mandara Spa」進駐挪威奮進號，旅客可以在超過200坪的舒適空間中，體驗在陽光及海景中享受按摩護理，或是悠閒的躺在熱石躺椅舒緩疲勞。雄獅旅遊透露，挪威奮進號來台後，會大幅提升中文服務比例，包含服務人員、標示、廣播等，並規劃與台灣知名餐飲品牌合作，讓餐飲選擇更加多元。

雄獅旅遊獨家推出「挪威奮進號Norwegian Spirit」郵輪旅遊，於2024年6月至9月啟航，共計26航次，同時首創升級版「台日跳島」新玩法，一次玩遍日本石垣島以及澎湖，還有郵輪旅遊重度玩家喜愛的9天8夜長天數商品，走訪佐世保、長崎、鹿兒島、釜山及濟州島，橫跨日、韓兩國盡覽5大城市風光，6月21日全面開賣，另為回饋旅客，雄獅旅遊官網也將於6月21日推出限時限量買一送一優惠，體驗升級版郵輪旅遊每人最低價9,950元起。