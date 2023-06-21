海廢再生藝術牆領路！走訪地方海洋文化　傳承海島子民的永續祝福

每到夏天，海邊往往是大家遊玩的熱點，新北金山就是眾多遊客喜愛的旅遊勝地，尤其六月又進入了蹦火季（磺火季），就是展現金山古老漁法「蹦火仔」魅力之時，漁民用化學反應後的火光，「蹦」的一聲巨響，吸引成千魚群躍出水面，不少外來遊客前往金山，只為一睹蹦火仔漁法的壯麗景象，蹦火季也在近幾年替金山帶入了不少人潮。

共創海廢再生藝術 開啟海洋永續小旅行在人來人往的金山水尾漁港，一間金山幸福3號冰淇淋店，四周有著由海洋廢棄物拼貼而成的藝術牆面，上頭有一隻巨大的鯨鯊四周圍繞著青鱗魚，還有綠蠵龜與軟絲徜徉海底世界，吸引往來者的目光。這是由南山人壽與海湧工作室共創的「海廢再生藝術牆」，他們選擇在海岸邊且相對有人潮的地點，與地方店家合作，希望透過牆面上顯眼的海洋生物，傳達海洋永續的意象。

「與鯨鯊共游」位於金山幸福3號冰淇淋店，由浮球、瓶蓋等海洋廢棄物創作而成。 （圖／南山人壽提供）

南山人壽與海湧工作室從2021年開始在全台各地與離島，帶著地方社區與學校，利用淨灘撿拾的廢棄物，一同創作屬於各個地方特色的藝術牆面，累積已經有十三面牆。時至今日，持續維護這些藝術牆面，將共創的精神和祝福留在地方，讓往來的人藉此認識海洋議題，開啟富含教育意義的海洋永續小旅行。

南山人壽與海湧工作室攜手地方社區與小學，利用海洋廢棄物共創藝術牆面。 （圖／南山人壽提供）

水尾漁港旁「與鯨鯊共游」上頭微小的青鱗魚，正是一個重要角色，可以讓遊客認識金山的主要漁獲，同時也是延續金山古老漁法「蹦火仔」的關鍵，因為若是沒有青鱗魚，漁民將無魚可捕，自然也無法傳承漁法。

地方轉型與文化傳承 金山「蹦火仔」的希望之光「六二水災之後魚群有四、五年都沒進來，大大影響了漁獲。」富吉268號蹦火船火長簡士凱，肩負掌舵漁船的重任，他回想起過去幾年，漁民經濟慘淡的日子。而現在雖然青鱗魚魚量回穩，但日前受到禁止石斑魚出口的貿易爭議影響，作為餌料的青鱗魚，無法替漁民帶來穩定的收入，又剛好遭逢疫情，地方漁民走上了觀光轉型的道路。

三十歲的簡士凱是現在最年輕的蹦火船火長，在畢業之後就回到金山從事漁業，對於漁業乃至於蹦火船的事業，缺乏年輕人參與、老一輩的人也漸漸凋零相當有感。「蹦火船現在少了任何一個人都不行！」簡士凱認為，適逢環境景氣轉變之際，希望不只是從事捕魚，還可以帶動其他表演、觀光的多元發展，讓年輕人能夠傳承漁法，更期待慢慢帶動人口回流產業。

金山地方的船員、導遊、居民組成了「蹦火漁業合作社」，簡士凱想要走出一條不同的蹦火遊程，不只是把外地人往海上帶去，更要把人帶進磺港生活圈，因為地方的生活脈絡，正是建構海洋文化不可或缺的關鍵。磺港社區除了比較為人所知的溫泉泡湯，也是魚路古道的起點，還能探索地方信仰集散地的承天宮，以及讓人一覽獨有的濕地景觀。

簡士凱深信，要讓金山蹦火永續且保有獨特性，不只是讓人聯想到海上的壯麗景觀，還要與陸上的人事物有所連結，「文化」才會深刻的久留人心。

有故事的牆面 引領探索地方漁業文化海洋是海洋文化的起源之地，海洋生物的存續，與文化發展環環相扣，海廢再生藝術牆正傳達了這樣的意義。

南山人壽與海湧工作室在西部海岸的牆面上，就留下了台灣特有種白海豚的蹤跡，位在新竹香山天后宮外的「人丁興旺」，作為白海豚分布海域的起始點，帶領大家認識民間信仰與白海豚之間的連結。

「人丁興旺」上的白海豚是地方漁民口中的「媽祖魚」，通常在農曆三月出現，被認為是在替媽祖祝壽，能夠保佑平安與收穫滿滿，海廢再生藝術牆也藉此推廣保育白海豚的重要性。 （圖／南山人壽提供）

隨著海廢再生藝術牆的足跡一路往南，來到了彰化芳苑王功海洋故事館外的「蠣爭上游」，更多了彰化盛產的牡蠣，向往來的人說著獨特的地方文化故事。王功蚵藝文化協會的經理胡靜宜說，王功的養蚵產業其實有著豐富的文化底蘊，從食、衣、住、行都能分別感受到地方獨特的文化精神。

除了外地遊客最為熟悉的採蚵車體驗、海牛採蚵，其他細微的生活文化，也相當值得探索，像是蚵農的衣著，從頭上綁著頭巾的棒球帽、大花帽，到腳下踩的雨鞋，深具地方特色的工作服裝，正是配合著王功潮間帶的三種地形；以及蚵農在潮間帶上暫居休息的高腳屋「海寮」，就是蚵農的智慧，因應著海洋潮汐變化，一起建構出的互助性建築。

守護環境的決心 建構堅實文化基礎然而，隨著氣候變遷以及養蚵環境變化，近幾年養蚵的收成銳減，胡靜宜說過去蚵農的收成量可達七到八成，但近兩三年可能連一成都不到，這也讓大家意識到保護海洋環境的重要性，地方多了志工守護隊，不但守護海岸線，也在日常的養蚵工作、地方學校教育中不斷提醒彼此，廢棄的蚵殼與尼龍繩都應該要被妥善回收。

王功蚵藝文化協會過去由蚵殼藝術開始深入地方文化工作，現在更積極向外推展文化與環境的永續運動，讓社會大眾看見地方文化中的根基──牡蠣，有重要的生態價值，好好維護牡蠣，連帶可以增益生態系中共生生物的生機，甚至是吸附二氧化碳，達到減碳的效益。

位於王功海洋故事館外的「蠣爭上游」，主角白海豚和牡蠣可以讓外來的遊客認識地方特色文化。 （圖／南山人壽提供）

環境、文化共好 接續傳承永續祝福「沒有蚵田，就沒有觀光」胡靜宜堅定地說，看著王功不乏前來觀光的人潮，她認為要持續深化旅遊的品質，就必須要讓人好好認識地方海洋文化，這更需要奠基在良好的生態環境之上，文化產業才能永續。接下來，他們也計畫在海岸線建構「蚵礁」，復育海洋棲地，也讓蚵礁成為地方獨特的藝術景觀。

而不論是「磺港漁火」的無形文化資產，或未來的蚵礁地景，還是由地方共創的海廢再生藝術牆，都是透過藝術展開與海洋文化的對話，盼望在文化與環境共好的基礎之上，看見海洋永續的未來，也讓這些文化技藝能繼續傳承下去。

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