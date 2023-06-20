竟天生技營運雙策略 加速臨床爭取授權、拓展銷售渠道

專注皮膚外用新劑型藥物開發商竟天生技（6917）董事長王藹君昨（19）日表示，隨著全球解封，公司將依序推進各項臨床試驗計畫，並積極推動已上市產品的商務拓展，爭取與國內外大廠洽談相關產品的技術授權或經銷授權，盼在最短時間內為公司帶來業績貢獻與成長。

竟天昨日召開股東會，會中承認2022年營業報告書、財務報表與虧損撥補，並完成董事（含獨立董事）全面改選。股東會後召開董事會，一致推選王藹君續任董事長。

王藹君表示，新冠疫情全球大流行，致使原本進行中的新劑型藥物技轉合作案延宕，以及影響利基學名藥的銷售。隨著全球解封，承諾將依序推進各項臨床試驗計畫，同時積極推動已上市產品的商務拓展，爭取與國內外大廠洽談相關產品的技術授權或經銷授權，盼在最短時間內為公司帶來業績貢獻與成長。

竟天表示，今年以來各項業務推展順利，包括利基學名藥「皮麻樂乳膏」的台灣區總經銷授權給專注婦女醫藥用品領導廠商培力藥品，成功跨足醫美市場，雙方將共同搶攻國內龐大的局部麻醉微整形商機。竟天同時也向台灣衛福部食藥署（TFDA）遞交高門檻利基學名藥LTC cream的藥證審查申請，適應症為用於表淺部皮膚局部外用麻醉，持續多元化產品組合。

在新藥開發部分，APC201近期獲准執行治療膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛的澳洲一/二期臨床試驗，將招收70位病患，評估安全性與療效。此外，旗下緩解帶狀疱疹後神經痛APC101在完成一/二期臨床的試驗數據，不僅有效降低疼痛指標，尤其對頭頸部病患更達到良好的緩解效果，經臨床醫師回饋，目前沒有適用於頭頸部三叉神經部位的疼痛控制產品，竟天計畫先以APC101應用於頭頸部，近期將提出二期臨床試驗申請，預計以罕見疾病資格爭取快速審查，來加速產品上市時程。

竟天已規劃辦理現金增資，擬發行1萬張股票，每股32元，預計募集3.2億元資金，除充實營運資金外，將用於推進APC101用於緩解帶狀疱疹後神經痛的二/三期臨床試驗，以及啟動APC101用於頭頸部的二期臨床試驗。

展望未來，王藹君表示，將持續推進開發中新藥的臨床試驗，提升公司價值與技轉機會，以及拓展已上市產品的授權機會、尋找合作夥伴布建銷售渠道，藉由雙引擎策略帶動營運成長。

竟天昨日股東會同時完成7席董事（含獨立董事）全面改選。新任董事名單為：王藹君、臺灣永光化學工業股份有限公司（1711）代表人李明文、創新工業技術移轉股份有限公司、李宜光，獨立董事則包括劉仲明、阮瓊華、張大慈。新任董事（含獨立董事）任期3年，自 2023年 6 月 19 日起至 2026 年6 月 18 日止。