國喬石化董事會候選人全數獲外資支持 兩大關鍵國際機構投票報告出爐

國喬石化（1312）股東大會舉辦在即，對投資人投票意向有重大影響力的「ISS（Institutional Shareholder Services）」出具關鍵報告書，公開支持董事會提名七位董事候選人；無獨有偶，另一家投票顧問機構「Glass Lewis」也同步發聲，肯定國喬石化在公司治理、盡職管理、與風險控管等面向表現傑出。兩大關鍵國際機構同步建議並贊成董事成員連任，實為難得的榮耀，為股東們注入一劑定心丸。

在公司治理的最佳實踐中，具備長遠思維與高目光水準的外資機構，建議股東對每位董事候選人的資歷與經驗應該審慎評估。今年6月底國喬石化將舉辦股東大會，並進行董事改選，外資機構經過通盤考量與分析後，從未來公司永續發展、穩定性以及營運貢獻度來看，肯定國喬石化董事會推薦的7位董事候選人應續任職位。

對於外資機構的肯定與支持，國喬石化表示國際機構擁有充足資訊與佐證判斷，建議股東做出正確的決定，將神聖一票投給董事會推薦的候選人。多年來，國喬石化秉持精益求精的原則，董事會與管理團隊致力於創新與轉型，以提升公司穩定性與經營績效為目的，持續追求卓越，更將展望未來，透過增加產能進軍國際市場，穩定發放股利捍衛屬於股東們的權利。

近五年石化產業經歷全球景氣大幅度變化，國喬石化深知「雞蛋不要放在同一個籃子裡」的道理，為分散風險並提高獲利率，近年持續啟動全面轉型計畫，在中國設廠開發新生產線，從石化本業的苯乙烯(SM)、聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)等出發，預計未來總產能可達百萬噸，並跨足丙烯、聚丙烯產銷領域，為營運挹注成長新動能。

國喬石化領先同業，率先提出「綠色石化」觀念，發展綠色石化鏈，並優化製造技術，嚴格把關產品質量與製程安全，改善廢水、空氣、噪音、固體廢棄物及土壤地下水等環境問題，訴求達到2050年淨零目標。

對國喬石化而言，公司的每一項重大決策，都經過經營團隊的深思熟慮，同時考量多方意見，不僅是股東、員工、供應商、甚至包括外資的意見，都是支持公司不斷前進的力量，在今年股東大會後，將繼續朝下一個50年榮景邁進。