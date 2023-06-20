高雄新豪宅誕生！刷新房價天花板 每坪單價逼近7字頭

高雄房價創新高，新豪宅誕生！據實價登錄，高雄美術館特區豪宅預售案「御皇苑」，今年3月成交28樓戶，總價9,958萬元，換算每坪單價高達69.6萬元，以逼近7字頭的實力，衝破高雄房價天花板。

「御皇苑」打破「國硯」在2012年寫下的單價68.7萬元紀錄，擠下國硯蟬聯11年之久的豪宅王寶座，榮登高雄新豪宅王，也為高雄房市寫下新頁。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚表示，該建案坐落於高雄美術館特區，為馬卡道路首排預售豪宅，該地段不僅鄰近美術館，近年受惠重大建設包括輕軌、台鐵雙軌通車、綠園道完工及內惟藝術中心落成等，皆帶動區段房價更具優勢，而該案樓高33層，正對綠園道保有永久棟距，高樓層更可遠眺柴山美景，遼闊的視野景觀，亦是豪宅創高價的主因之一。

蔡志揚說，對不少高端買家來說，知名品牌建商具備一定的吸引力，有些豪宅客甚至還會指名非某品牌建案不買，而此筆交易屬預售建案，還沒完工就能創出高價，未來更高樓層有機會站上七字頭。

房價創新高，也讓高雄豪宅王排名重新大洗牌，台灣房屋根據實價登錄統計排名高雄前五大豪宅，預售案「御皇苑」以每坪69.6萬元登上新豪宅王，「國硯」以每坪68.7萬元退居第二，農十六特區指標豪宅「京城天贊」，以每坪66.2萬元位居第三，同為農十六特區的「雄崗信義美術館」及愛河特區預售案「京梧桐」，各以63.2萬元及61萬元，分居第四、五名。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄豪宅整體表現並無中北部來的亮眼，不過在價格表現上，部分具優勢的特色建案仍屢創新高開出紅盤，而近年隨建築成本不斷上揚，也讓不少預售案賣的未來價，成交表現比成屋還來的出色。