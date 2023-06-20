房東苦！北市百萬店面投報慘澹 成交量雪崩式年減5成

雖然疫情對市場干擾大幅降低許多，但諸多商圈尚未恢復過往繁榮，據實價資料，今年1~4月台北市單價百萬以上的店面交易僅66筆，較去年同期衰退50.7%，成交量大砍半，平均成交單價上則差異不大，今年平均每坪129.1萬元，比去年127.1萬高2萬元。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡分析，雖然政府打炒房政策聚焦住宅市場，疫情也明顯趨緩，但店面租金水平仍難回到高點，有些租金投報甚至不到2%，表現遜於金融商品或其他類型不動產，因此成交量衰頹。

今年1~4月台北市單價百萬以上店面交易，單價前5高都有4筆位在忠孝東路，其中1筆位在永康街，成交單價第一名位在忠孝東路四段、國父紀念館旁，今年3月成交，每坪238.4萬元，總價1.3億元，另外3筆忠孝東路店面都位在巷內，因此成交單價並不高，觀察今年台北市百萬店面交易情況，不僅交易量遽減，價格也沒有突出的表現。

住商不動產仁愛光復加盟店經理黃獻寬指出，以目前實價所揭露的價格確實不理想，過去忠孝東路主要道路、甚至是巷弄店面，一樓店面的成交單價都會超過2樓的二倍，如今忠孝東路巷內的中古華廈單價都能破百萬，店面成交價不到200萬元，足見店面市場仍在低檔，另一方面，目前整體房市偏空，賣方認為時機不對而惜售，尤其黃金地段店面的屋主封盤不賣，市場優質物件供給不多，買賣雙方都觀望以待，因此價量低迷。