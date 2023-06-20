雲品新北烏來別墅溫泉民宿明年第2季登場 每晚1.8萬起跳

雲品（2748）國際受理委託經營項目中，位在新北市烏來紅河谷溫泉別墅命名為「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」，以當地泰雅族族語地名古稱命名，未來將申請民宿執照與溫泉水相關執照後投入營運，目前以生態工法低度開發的方式興建中，即日起受理預約參觀，雙人住宿溫泉客房一晚，定價每晚18,000元至38,000元間，將於明年第2季與消費者見面。

雲品總經理丁原偉表示，目前雲品受理的委託經營案共有五大類型，分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等，現在共有10處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來蘇卡利‧漫活、台南市安平區宴會籌備、茹曦酒店餐飲事業，以及甫於5月底開幕的台中水湳「圓觀」，其中「蘇卡利‧漫活」為頂級民宿經營管理，將於明年第2季投入營運的陣容。

位在烏來的「蘇卡利‧漫活(Sokali‧Maho)」溫泉連棟別墅，共規劃7間客房，將以民宿執照營運，並設有餐飲附屬設施與戶外餐飲200席。建物保留了南勢溪原始山稜線景觀，客房均有著高坪數的起居與臥室空間，每間客房內都可以享受清澈透明的烏來溫泉「弱鹼性碳酸氫鈉泉」，其中3間客房更擁有露天溫泉風呂。別墅的設計採用充滿自然原石與原木的軟裝物件進行規劃，讓別墅中充滿著自然而又溫潤的風情，還可近距離享受烏來的靜謐山景與紅河谷壯麗又清幽的碧綠溪谷美景。

雲品受委託的紅河谷案場位於新北市烏來區加九寮溪與南勢溪的交會口，這一帶的河道彎曲， 河岸有嶙峋突峭的巨岩，色澤褚紅，故又稱「紅河谷」，此地舊稱「加九寮(Sokali)」，在泰雅族語中是漩渦的意思，當時泰雅族人見此地山谷水流急湍形成漩渦，因此得名。

也由於此地為泰雅族棲地之一，案場名稱中的「漫活(Maho)」承襲著泰雅部落的習俗，當小米收割結束後，就會舉行的饗宴祭典，稱之為「Maho」，所有土產、五穀雜糧都會在這場慎重的儀式上面作為祭品上供。雲品更希望以尊重當地、傳承文化的方式在加九寮地區承攬旅宿服務與附屬服務，故將名稱命名為「蘇卡利·漫活(Sokali ·Maho) 」。

此外，看好疫後觀光餐飲業的復甦，雲品透露，有許多對於永續、環保與文化藝術經營理念的業主也正與公司積極洽談委託經營案中，分別在北部、中、南部與東部共有10處案源討論提案中，未來君品Collection將能為雲品國際擴展更多市佔率與品牌能見度。