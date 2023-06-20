雄獅估歐洲今年將恢復9成 東北亞、東南亞7月賣況逾8成

雄獅（2731）於今（20）日召開股東會，會中通過2022年財報，雄獅集團董事長王文傑表示，隨著國門打開疫情解封，相信會迎來一個非常好的產業榮景，因為旅遊生活仍舊是全球人類必需品。雄獅目前訂單已收至第4季，預估歐洲今年度將恢復9成，東北亞及東南亞7月賣況也達8成以上。

雄獅表示，自去年第4季解封後，出境團體及自由行營收陸續恢復動能，2023上半年歐洲及日本市場需求持續增強，東南亞也有明顯提升，且透過包機持續擴大營收，除出境市場外，仍持續深耕台灣國內旅遊，深化鐵道觀光布局，主打低碳旅遊趨勢，目前國內外團體及自由行皆穩定成長中。

雄獅5月營收續創疫後新高，分析受惠於國際航班恢復以及獎勵旅遊大單，且看準包機市場商機，同步推出多個日本二線城市如熊本、青森、名古屋、富山、松山、徳島、福岡及關島包機，整體營收約回到疫情前6成，暑假檔期歐洲7至9月幾乎完銷，目前訂單已收至第4季。

此外，雄獅深耕主題旅遊，推出南美洲單國深度遊，如秘魯、墨西哥及阿根廷等，馬拉松及登山等運動主題也持續發展，其中富士山登山7、8月收到超過千人報名，並獨家與緯來體育台合作帶旅客前進F1賽車2023年拉斯維加斯大獎賽現場，加上郵輪市場逐漸復甦，對於2023年整體營收狀況樂觀以對。

此外，2015年雄獅藉由生態系經營打造旅天下品牌，隨著現今邁入共享經濟，台灣旅遊業具有強韌的中小企業特性，旅天下的創新讓有能力的業者能共同擁有品牌，且未來雄獅面對快速變動的趨勢，持續進行轉型推動，願景是打造具備國際化、數位化、資本化的生活產業集團，另外也投資AsiaYo、豐趣科技、薰衣草森林等，創造更多高價值旅遊服務體驗。