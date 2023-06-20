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KYMCO「油電合一」開新局 強勢布局油電雙料冠軍

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
光陽董事長柯勝峯宣布KYMCO「油電合一」開創全新格局，強勢布局油電雙料冠軍。黃淑惠攝
光陽董事長柯勝峯宣布KYMCO「油電合一」開創全新格局，強勢布局油電雙料冠軍。黃淑惠攝

光陽（KYMCO）力拚油電雙一哥。光陽董事長柯勝峯表示，解決消費者騎電動車的哩程焦慮，不斷擴大電池布局，宣布推出「油電合一」全新格局，加速油轉電轉型、擴大電車市場，全台最強 Ionex 光陽電動車換電網絡 2,600座提前達標，更插旗合歡山設置最高換電站「合歡山遊客中心站」。

柯勝峯表示，光陽開創二輪市場先例，重磅推出「油電合一」光陽原廠授權店，將符合未來趨勢發展的 Ionex 光陽電動車，導入全台灣最多、最密集、超過1,700家 KYMCO 原廠油車經銷商，整合「油、電」優勢，為廣大的消費者提供油車電車並進的銷售、保養及維修服務。

全球機車專業品牌光陽工業 KYMCO 致力於二輪車電動化的轉型，全力以赴實現電動車時代的願景，光陽更預計兩年內完成全台1,700家 KYMCO 原廠授權店升級為「油電合一」原廠授權店，同時提供油電銷售、服務、保養、維修與換電服務。

旗下電動車品牌 Ionex 光陽電動車換電提供最符合消費者需求全方位產品與服務。Ionex 電池交換站深入消費者生活場景，打造「全台最強」的電動機車換電網路，完整展現 Ionex「站在你身邊」的建站理念。

Ionex 光陽電動車2023年2,600座換電站目標已於上半年超前達標，更插旗合歡山遊客中心，布建「全台最高換電站」。最快1分鐘、最短100公尺就能找到 Ionex 電池交換站！

此外，光陽也開創二輪市場先例，重磅推出「油電合一」光陽原廠授權店，將符合未來趨勢發展的 Ionex 光陽電動車，導入全台灣最多、最密集、超過1,700家 KYMCO 原廠油車經銷商，整合「油、電」優勢，為廣大的消費者提供油車電車並進的銷售、保養及維修服務。

透過「油電合一」市場戰略，KYMCO 能在短時間內佈局不僅是全台唯一，更是最大、最完整的油電機車銷售體系。柯勝峯也預告兩年內將有1,700家 KYMCO 光陽原廠授權店加入電動車銷售、維修、保養，及電池交換站行列；屆時，Ionex 換電站密度將會更高、站數將大幅成長至4,300站以上，以「全台最強」的換電網絡，全面攻佔二輪市場，朝「2024油電雙料冠軍」目標大步邁進。

Ionex 光陽電動車也正式宣布2023年2,600座換電站目標已於上半年超前達標，更插旗合歡山遊客中心，佈建「全台最高換電站」。黃淑惠截圖
Ionex 光陽電動車也正式宣布2023年2,600座換電站目標已於上半年超前達標，更插旗合歡山遊客中心，佈建「全台最高換電站」。黃淑惠截圖

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