台中近一年交易最熱社區是這棟 每3天賣1戶

台中近年建設利多，吸引大量人口移居，不少人買房偏好高知名度社區，591實價登錄統計，，近一年十大交易熱門社區則由北區「微笑之心」奪冠，一年間共有162筆成交量，相當於每3天就賣1戶，交易熱絡。

另根據「591社區找房」統計，台中目前共有7748個社區，一個月內總點閱量高達200萬次，在熱門交易社區中，近一個月聲量由「夢幻誠」拔得頭籌，短短一個月內點閱量高達萬次、討論度相當熱烈。

591表示，「微笑之心」為麗寶集團造鎮案，超過2千坪大基地開發，社區鄰近一中商圈，文教氛圍濃厚，吸引公教、醫護人員及小家庭購屋。

第二名交易熱門社區則為「台中新站」，社區鄰近台中車站與秀泰廣場，周邊的三井LALAPORT也於今年初正式開幕，公設方面承襲麗寶集團一貫風格，採全齡化多元設施與飯店式管理，以中小坪數主流產品為主，受小家庭喜愛。

再來是興富發「夢幻誠」，該社區為榜上點閱量最高的社區，近一個月點閱量破萬次，討論度相當熱烈，「夢幻誠」位於烏日高鐵站區，社區緊鄰重磅投資案高鐵娛樂購物城，採7千坪大基地開發，吸引不少置產族目光。

第四名為「冠德文心綻」，社區位於捷運文華高中站，為中捷首座共購宅，主打到站即到家，社區鄰近七期與水湳經貿園區，地段精華，目前已有5字頭成交價，也是此次榜上單價最高的社區。

第五名則是「總太聚作」，為總太建設位於北屯廍子重劃區的造鎮案，社區正面廍子溪緊鄰千坪麗園公園，交通方面則有74快速道路，連接國道1號及國道4號南來北往，社區近一年成交單價僅2字頭，吸引年輕首購族購屋。

再來是位於南屯嶺東建功自辦重劃區內的「豐邑菁科城」，該社區其中一棟為台中「建功1號好宅」社會住宅，過去曾為社區抗性，不過由於「豐邑菁科城」鄰近精密機械科技創新園區、台中工業區，且社區面春安國小，享永久棟距，加上價格親民，不僅受到首購族喜愛，也吸引投資收租買盤。

第八、第九名的「理想貴族」與「美麗殿大廈」為榜上罕見屋齡逾20年以上的中古社區，兩社區近一年皆以低單、低總價小套房產品為主要交易，前者位於五期重劃區，左鄰七期右接勤美，本身也有公益路、向上路等熱鬧商圈，加上社區鄰近捷運南屯站，交通便捷。

後者則位於一中商圈，鄰近精武車站及74快速道路，兩社區靠著親民總價與機能成熟的優勢，交易量不減。