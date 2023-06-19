TCN台北創生活聚落 台北南港瓶蓋工廠正式開幕

創意是提升生活重要的元素，該如何落實？6月上旬成立的「 TCN台北創生活聚落」正是「IDDAT台北市工業設計發展協會」為貫徹推動工業設計發展、培育扶植青創/新創/文創等台灣品牌所成立的全新據點，TCN預料將成為北部新創品牌在營銷輔導、促進交流和舉辦各類活動的最夯平台。

IDDAT在近來極熱門的打卡點南港瓶蓋工廠精心規劃並建立了「TCN台北創生活聚落」，6月10日邀請到IDDAT台北市工業設計發展協會理事長李聖恩、台北市政府產業發展局局長陳俊安，以及南港瓶蓋工廠代表集思國際會議顧問有限公司執行長葉泰民正式揭幕。

這個名為「Taipei CREALife NEXUS（簡稱TCN）台北創生活聚落」的據點，專為青創、新創、文創的台灣品牌打造，旨在匯聚台灣原創設計能量，推動品牌的經營銷售，促進與消費大眾的交流並鼓勵各類活動的舉辦。

IDDAT以工業設計發展的角度成立了這個品牌聚落，讓大人小孩接觸台灣的原創設計和各種創意，並體驗其中蘊含的生活美學和傳承文化。

TCN台北創生活聚落規畫三大面向，芽Sprout主題策展區、綻Blossom原創品牌格、果Fruit設計選物店。這些區域將合作進駐各類品牌，涵蓋工藝、工業設計、生活風格和居家設計等領域，甚至包括電動車品牌，見證了歷史建物、環境永續與新創產業的結合。

在TCN台北創生活聚落中，以下品牌已進駐，Hands、Studio Kanari、CELEMENT LAB軟水泥生活實驗室、Ultra Tiger Toys、秀墨藝術Show More Ink、Together、Gaius Automotive Inc蓋亞汽車、馨心齋香品Shin Shin Jai、桔物手作、甘溫工作室GonWen Design、有貓氏陶、GeckoDesign守宮設計、Sweetburden、搞鋼/CocoLin Chain Maille stainless design、NuGen Lifestyle Inc.、Smilingoods、DA工坊、好好柔陶、植人手作LLH Design、紳木室studio、蕨板植葉絕版職業、領金者工藝設計工作室、Wenwenworks溫紋陶、Miro Piazza、二拾家居、A Jewelry、1多點idodan、小墨器、Pinscent獨立調香、奎斯門藝術沙發Craftsman Art Sofa、洛陽春手繪工作室、誠十製物所、Petite Fille & 丰丰山豆。