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領先飲料業 黑松取得首座「綠色工廠標章」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
黑松成為飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業。圖為黑松董事長張斌堂。圖／黑松提供
黑松成為飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業。圖為黑松董事長張斌堂。圖／黑松提供

ESG永續發展成為全球企業重要議題，黑松董事長張斌堂表示，今年6月黑松成為全台飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業，「身為百年企業，又是台灣第一家飲料公司，黑松責無旁貸，未來將持續做好公司治理、積極推動永續策略，進而實現環境與社會永續。」

黑松今舉行股東會，通過每股配發1.8元現金股利。張斌堂表示，今年隨著防疫政策鬆綁，後疫情新生活時代為產業帶來了新的轉變，民眾開始走出戶外，連帶飲料市場也逐漸回溫，黑松1~5月合併營收年增率為21.84%。

張斌堂指出，上半年黑松主要飲料品牌推出各種新品，包括「黑松沙士PLUS強碳酸」、「FIN好菌補給飲」、「茶尋味 臺灣春茶」及「黑松茶花一番煎茶」，希望持續將黑松打造成健康歡樂的「生活品牌」。而酒類代理事業表現也成為營運成長的重要動能。

張斌堂也說，受歐美減碳政策影響，國際品牌大廠積極要求落實綠色供應鏈，而國內「綠色工廠標章」也以電子業居多，黑松中壢廠繼領先同業取得「綠建築銀級標章」後，再於今年6月更進一步成為飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業。

張斌堂表示，希望攜手產業一起加速綠色轉型，在節能減碳的部分，黑松除了陸續更新生產線，大幅減少了能源及資源的耗用，更積極推動數位化管理，以完善能源監控系統，進而減少生產中的資源耗用，同時提升生產效率。去年11月黑松也已完成斗六廠574瓩太陽光發電系統的建置，希望逐步擴大綠能的使用，積極落實永續目標。

因應大環境的轉變，黑松今年也重新訂定了集團願景，董事長張斌堂表示：「未來將致力於「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」的四大願景，來達成「優質生活好伙伴」的使命。未來將秉持「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大營運方針，擴大營運量能。」

黑松 新生

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