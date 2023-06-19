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朝分家之路挺進？長榮海運斥資234億元 買下長榮新加坡100%股權

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運今天公布斥資7.8億美元，約折算台幣234億元，買下巴拿馬商長榮國際EIS手中持有的新加坡100%股權。黃淑惠／攝影
長榮海運今天公布斥資7.8億美元，約折算台幣234億元，買下巴拿馬商長榮國際EIS手中持有的新加坡100%股權。黃淑惠／攝影

長榮海運（2603）整併擴大競爭力，今天公布斥資7.8億美元，約折算台幣234億元，買下巴拿馬商長榮國際EIS手中持有的新加坡100%股權，以進行航線船隊配置優化，未來長榮海運營收將會跟著增加約10%。長榮海運未來跟大股東EIS關係會更單純，張家四兄弟看起來已經朝著分家之路慢慢挺進。

長榮海運今（19）日在證交所舉行重大訊息說明記者會，總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為整合區域與長程航線配置，健全服務網絡，擬向巴拿馬商長榮國際有限公司以美金7.8億元購買長榮新加坡公司100%之股權，以進行航線船隊配置優化，並降低營運成本及擴大營運效益。

本次股權交易案係依據長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經長榮海運及長榮亞洲之董事會決議通過。

長榮海運 航線 巴拿馬

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