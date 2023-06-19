電動車充電槍放量、E-Bike布局報捷 挹注中探針營運動能

連接端子廠中探針（6217）今（19）日舉行股東會，副執行長曾慶輝釋出最新的公司營運進展，看好電動車充電槍產品，將隨著電源供應器大廠的拉貨逐步放量，同時在電動自行車（E-Bike）布局報捷，今年打進指標性E-Bike大廠，相關產品將在下半年增量，效益逐漸發酵。

法人表示，中探針在充電槍內的電力探針及訊號探針等車削件應用，先前就已切入美系電動車大廠，去年AC充電槍的美規通過驗證，近期歐規產品也完成認證，等於幾乎所有電動車充電槍應用規格都已完備。

曾慶輝指出，AC充電槍現階段公司可以提供最高到200安培，努力研發朝300安培邁進，力拚今年第3季到第4季通過認證，屆時性能將能達到大功率快充、成本實惠，客戶接受度有望提升，DC充電槍部分則是從80安培直接跳到200安培，中探針積極完善產品線、滿足客戶的全方位需求。

整體來說，法人正向看待在消費性產品庫存去化到一定水準，需求稍稍回暖，再加上電動車不可逆的增長態勢，估中探針除了下半年營運優於上半年，明年新能源於營收比重，更有機會持續成長。