中鋼7月與第3季盤價再跌 完成觸底準備上攻
中鋼（2002）19日召開今年7月及第3季鋼品盤價會議，會中決議月盤每公噸下跌1000元至1500元，季盤跌1500元至2000元；市場預期鋼價全面觸底，醞釀反攻契機。
中鋼董事長翁朝棟說，鋼市「下半年比上半年好，明年比今年好」。
中鋼表，今年第2季國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，考量下游客戶庫存跌價損失及提高客戶接單競爭力，新盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則。
其中，7月月盤產品回應下游客戶期盼，接軌市場行情；第3季季盤價格則反映最近三個月的行情變化，並考量季盤產品因開盤時間點與下游產業結構差異，分別予以適宜調整。
預期7月鋼價將落底反彈，需求將自谷底反轉邁向復甦，企盼下游把握鋼價低點的補庫存機會，儲備未來接單動能，共迎鋼市向上榮景。
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