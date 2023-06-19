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端午連假最夯活動 TikTok邀社群「放粽一夏」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
端午連假最夯活動，TikTok邀社群放粽一夏。TikTok提供
端午連假最夯活動，TikTok邀社群放粽一夏。TikTok提供

端午連假來臨，全球領先行動短影音平台 TikTok推出#放粽一夏端午特別活動，邀請社群分享端午佳節的奇趣妙招，「粽」藝味十足的活動也吸引美食、知識等類型創作者輪番上陣，不僅指引特色粽的獨家門路，更有簡單消耗熱量的健身秘笈。同時，TikTok也邀請用戶即日起至 6月 25日，只要上傳自己獨一無二的妙趣端午，秀出自己如何歡度四天連假，就有機會獲得 TikTok限量周邊商品。此外，用戶也能到活動頁面參與扭蛋活動，獲得意想不到的神祕好禮。端午節就要大口吃、輕鬆動，到 TikTok 一起 #放粽一夏。

端午就要盡情放「粽」！經典名粽到特色小吃，創作者口袋名單全出籠

還沒安排端午行程，不妨跟著 TikTok創作者們一起探店，用各地美食祭祭自己的五臟廟！若想一嘗經典八寶肉粽，美食探險家尚恩尚其林（@shawnlin365）就到台南踩點米其林認證的百年名粽；若想嘗試特色小吃，知名旅遊創作者肉比頭（@zoebitalk）則分享位於台東的超神祕在地美食，被譽為原住民界的粽子「阿粕」，看看是什麼樣的神級美食被直接列入肉比頭的二訪必吃美食清單。最美闆娘美姬（@meijimantou）也端出超吸睛龍舟造型饅頭，為吃膩肉粽的用戶們提供儀式感滿滿的全新選擇。

端午就要盡情放粽，但吃多了也不必擔心！TikTok為用戶備齊知名運動創作者的瘦身撇步，讓伊思特（@esther__fit）、小風教練（@coach_kerry）、Yes man（@yesman_7497）成為你的居家運動良伴，宅家消滅粽子負擔，迎接充實端午連假。

今年端午節就到 TikTok#放粽一夏，跟著美食達人吃出各地美味好粽，和運動創作者一起吃好、動好，與社群盡情慶祝端午連假。

社群 TikTok 端午節 粽子

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