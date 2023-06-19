住商中國新總座上任 目標10年拚兩岸開設6000家分店

住商機構今（19）日宣布，自2003年進入對岸的住商中國，多年經營卓然有成，不僅是在中國經營最久的台灣不動產經紀業品牌，更以兩岸2528家穩居台商單一品牌最大業者，在邁入第三個10年之際，將有新的10年大戰略，除進行組織調整外，未來住商機構中國總部將由伍世豪擔任住商中國總經理。

住商機構董事長陳錫琮表示，原住商中國總經理黃榮財因申請退休，辭任住商中國總經理，職缺由伍世豪先生接任，伍總經理2002年進入不動產經紀業擔任第一線經紀人，於2011年轉戰中國，兩岸不動產經驗十分豐富，相信必然能為住商中國帶來新氣象。

陳錫琮指出，住商中國從2002年進入上海，本著將優質服務導入不動產經紀業的使命感，成為兩岸不動產經紀業典範，歷任總經理篳路藍縷，全心付出，才能站穩腳步。

陳錫琮表示，甫退休的黃榮財總經理帶領住商中國突破千家規模，範圍遍布上海、廣州、武漢、佛山、寧波、深圳、厦門、南通、南京、合肥、蘇州、西安、漳州、惠州、珠海、東莞、馬鞍山、蕪湖、温州、無錫、淮安、安慶、常州、清遠、昆山、嘉興等27個城市，寫下有史以來不動產經紀業台商品牌突破千家大關的紀錄，實屬不易。

新任總經理伍世豪於2002年進入不動產經紀業擔任第一線經紀人，兩年間晉身店主管，實務經驗非常豐富，2011年由台灣轉戰中國後，管理上海浦東新區、虹口區、楊浦區、黄浦區、静安區分店，表現卓越並深受長官肯定，以及屬下愛戴，更難得的是在大陸期間不忘進修，取得台北科技大學EMBA，學養俱豐，是新世代的管理精英，足堪大任。

陳錫琮指出，住商不動產是目前台灣不動產經紀業經營最久，單一品牌店數最大的不動產經紀業品牌，目前在中國在27個城市有1751家門市，台灣亦有住商不動產加盟店749家，大家房屋233家，僅台灣市佔率即達14.94%，在中國業已進入前20大品牌，有信心在未來十年在兩岸有超過6000家分店規模，寫下更耀眼的成績。