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端午連假出遊多 避開尖峰壅塞路段看這裡

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
銜接國道易壅塞路段圖。公路總局提供
銜接國道易壅塞路段圖。公路總局提供

交通部公路總局表示，的端午節連續假期（6月22日至6月25日）即將到來，預估本次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路總局預估觀光旅遊車潮將於6月22日至6月24日湧現，返回工作地車潮則預估從6月24日下午至6月25日開始陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段如下，建議民眾可避開壅塞時段：

1.台9線蘇花路廊，南下6月22日5-14時；北上6月24日12-18時。

2.台9線南迴公路，臺東往屏東方向6月24日15-18時及6月25日16-18時。

3.台1線水底寮至楓港路段，北上6月24日至25日15-22時。

4.台61線鳳鼻至香山路段，南下6月22日10-13時；北上6月24日15-21時及6月25日17-20時。

5.台61線竹南路段，南下6月22日10-13時；北上6月24日15-21時及6月25日15-20時。

6.台61線白沙屯路段，南下6月22日至23日10-12時。

7.台61線中彰大橋改建路段，南下6月22日至23日8-15時；北上6月24日至25日13-20時。

公路總局提醒用路人，台61線白沙屯及中彰大橋改建路段因施工所需，將管制及調整部分車道通行（白沙屯路段封閉南下外側車道、中彰大橋改建路段調整為雙向各1車道通行），預估連續假期有車多壅塞情形，該局已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9甲線新店~烏來路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段、台26線墾丁路段，預估連續假期有車多壅塞情形；以上道路狀況公路總局已發布在該局的疏運網頁，另外也會提供最即時的交通資訊，請用路人多多利用作為外出行程規劃或調整之參考。

在公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路總局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，鼓勵民眾多加搭乘，民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價八五折優惠；搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。針對前往東部區域旅客推出專屬優惠，持北宜、北花國道客運票證台灣好行東部套票或住宿當地合法旅宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠；另有花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。

公路總局於本次端午節連假期間積極協調各國道業者籌措運能，截至6月15日東西部國道客運預售票總計售出3.2萬張，佔可售張數15.8%，其中西部國道客運售出2.7萬張，佔可售張數17.9%，東部國道客運售出4，400張，佔可售張數7.4%，尚有充裕座位可供預訂，歡迎民眾多加利用。公路總局已請公路客運業者做好人車安全整備，以確保民眾於端午連假期間安心搭乘公路客運，另公路客運防疫措施已停止，仍建議旅客搭乘客運期間配戴口罩。

以上相關疏運資訊，民眾可至公路總局網站（http：／／www.thb.gov.tw）查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。公路總局提醒民眾於返鄉及出遊前可參考易壅塞路段及時段，預先做好行前規劃，亦可多加利用公共運輸多項優惠，減少交通壅塞同時安全抵達目的地。

主要城際道路易壅塞路段圖。公路總局提供
主要城際道路易壅塞路段圖。公路總局提供

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