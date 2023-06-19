遠雄集團永續亮點報告書 揭未來50年生活樣貌

遠雄集團繼推出永續願景「NEX Community未來共生」，再於2023年6月自主出版首本永續亮點報告書（以下簡稱報告書），期許報告書能作為引領讀者穿越未來50年的關鍵鑰匙，開啟展望集團在食、衣、住、行、育、樂等生活各面向與環境、社會共生的藍圖。

遠雄首次以集團名義，確立整體的永續框架，以「品牌領導力」、「環境共融力」、「擴大影響力」三大策略方針為核心，制定48項ESG KPI指標。這些指標再根據事業群規模設定導入時程，於今年首次公開第一階段導入後成果，並將報告書放置於官網，透明呈現集團在環境、社會貢獻和公司治理上的具體作為及相關成果。遠雄集團相信，各事業群均是平等、合作的夥伴關係，集團更因提供統一的目標與策略框架，使個別產業在發展本業永續價值的同時，依舊能對準最有意義的項目進行改變與正向循環，此報告書不僅作為與利害關係人溝通和資訊共享的平台，並讓集團中的子公司有一起努力的永續目標。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示：「儘管非所有企業都須撰寫報告書，但為了讓大眾一覽集團的永續承諾與績效，遠雄主動撰寫出版報告書，並堅持遵循全球報告倡議組織（GRI）準則。過往，遠雄總給人高高在上的神秘感，現在出版報告書就是期待透明呈現、共享遠雄的資訊，並確保資料的比較性與一致性，亦是遵循與關注國際永續趨勢的宣示，展示其對ESG議題的重視和承諾。」

報告書已公開於遠雄集團全新上線的官網，傳遞集團以人為本、環境共融、社會責任、創新進取的核心價值，透過永續經營為社會創造美好。遠雄集團將持續帶領所有夥伴「築夢齊飛」，共同創造更加永續的未來。