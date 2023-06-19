台鹽獲利創新高 股東會通過現金股利1.5元

台鹽（1737）今（ 19）日召開股東會，通過承認去年度合併營收36.14億元，稅後純益為4.27億元，比前年成長8.5%。會中並通過每股稅後純益（EPS）2.13元，每股分配現金股利1.5元。

台鹽表示，去年EPS創下近18年來本業新高，凸顯各通路成長和創新行銷成效俱佳，包裝飲用水去年營收較同期增加逾6%，今年第一季更成長9%，銷售量逐年攀升。此外，台鹽深耕防疫保健專業，去年清潔產品和保健食品系列皆有2位數比例的成長佳績，備受矚目。

為品質升級與創造永續環境，台鹽近年推動多起重大投資案，包括逾6億元的汽電共生新建工程、近億元的全新牙膏GMP廠，以及通霄觀光園區與七股鹽場甫通過的環境教育設施場所認證，從各方面接軌國內外趨勢，展現永續經營的決心。

在能源管理方面，台鹽成立「節能減碳暨溫室氣體盤查推行小組」，比法規規定提前三年導入組織型溫室氣體盤查，將於今年第3季發表溫室氣體盤查報告書，並與碳足跡、綠電拓展等指標整合並進，為台灣2050淨零排放目標盡一份力。

此外，台鹽在多項國際賽事屢傳捷報，其中「台鹽海洋鹼性離子水」與「台塩小分子海洋活水」皆勇奪2023 Monde Selection國際品質評鑑金獎；綠迷雅「金彈潤10X賦活安瓶」榮獲2023 Monde Selection國際品質評鑑銀獎；台鹽更因連續十屆得獎，獲主辦單位特頒水晶榮耀獎盃（Crystal Prestige Trophy）最高榮耀。

另在比利時國際風味評鑒所 （International Taste Institute）獎項中，「台鹽海洋鹼性離子水」、「台塩小分子海洋活水」榮獲2023年最高風味絕佳3星獎；新品「鮮選我頂級黑豆鹽麴厚醬油」榮獲2022年風味絕佳2星獎。今年9月即將上市的綠迷雅新品「奢逆時御膚淨白精華乳」更獲頒「2022-23 Victoires de la Beauté」法國美妝大賽「Top Innovation」創新優勝獎，在國際美妝舞台上發光發亮。