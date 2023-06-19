2600座換電站提前達標 光陽：全台授權店轉型油電合一

光陽持續推動電動機車基礎建設，董事長柯勝峯今天表示，今年初立下的2600座換電站目標在年中已經提前達標，同時，光陽也將進入油電合一全新階段，目前全台授權店將轉為「Kymco + Ionex」油電合一原廠授權店，今年底將達到200店，2025年前會達到1700店。

柯勝峯表示，目前Ionex換電站的行政區覆蓋率已經達到80%，更擁有99%的換電滿意度，已經達到「全台最強、密度最高、站點最多」的第一階段目標，未來不會再強調站點數量，而會強調服務，這是未來換電站建設的標準。

此外，配合政府2040年市售機車全面電動化以及機車產業油電轉型策略，柯勝峯也宣布新的授權維修店策略，光陽提供相對應的教育訓練與設備，讓油電合一原廠授權店能提供與專賣門市相同的優質服務，消費者不必改變生活習慣就能買車與維修。

柯勝峯也說，預計在2023年底達到200家油電合一原廠授權店，2023年到2025年間達到1700家油電合一原廠授權店。