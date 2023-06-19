福特執行主蓆：美國電動汽車生產目前難以與中國競爭

集微網消息，據彭博社報導，福特汽車執行主蓆小比爾·福特（Bill Ford Jr.）於當地時間6月18日表示，美國尚未準備好在電動汽車生產方面與中國競爭，不過福特公司正在盡全力作準備。

小比爾·福特在在接受美國CNN採訪時稱，中國的汽車廠商發展得非常快，生產規模巨大，如今也開始了電動汽車的出口。他認為，「儘管目前中國沒有向美國大規模出口電動汽車，但這件事未來會發生，而我們需要做好準備，我們實際上正在做準備。」

彭博社表示，中國有望成為世界第二大乘用車出口國，有可能重塑全球汽車行業。自2020年以來，中國製造的汽車曏海外的出口量增加了兩倍，2022年達到250多萬輛，這挑戰了德國等傳統汽車工業大國的地位。

福特汽車今年表示，將投資35億美元在美國密歇根州建設一家電動汽車電池工廠，該工廠將與中國企業新能源科技有限公司（ATL）合作，這引發了在美國的爭議。

美國交通部長Pete Buttigieg周日表示，美國必須採取措施削減中國在電動汽車電池方面的優勢地位，而關鍵材料的獲取能力是至關重要的。此外，他還表示，美國必須確保其在經濟方面、環境方面的優勢，以及地緣政治的穩定地位，以確保美國能夠獲得製造電池所需的關鍵元素。

福特反駁了在美國製造電動汽車會導致成本上漲，他認為美國製造會有規模效應，隨著產量的提升，成本就會下降。

目前，中國製造的電動汽車已經銷往歐洲，包括特斯拉、沃爾沃、MG、以及寶馬的部分車型。