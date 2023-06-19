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住商中國新總座上任 未來10年挑戰兩岸6000家

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
住商不動產 圖／住商機構提供
住商不動產 圖／住商機構提供

自2003年進入對岸的住商中國，以兩岸2528家穩居台商單一品牌最大業者，在邁入第三個十年之際，住商機構宣布新的十年大戰略，除進行組織調整外，原住商中國總經理黃榮財申請退休，職缺由伍世豪接任。

住商機構董事長陳錫琮表示，住商中國2002年進入上海，總經理黃榮財帶領住商中國突破千家規模，範圍遍及上海、廣州、武漢、佛山、寧波、深圳、廈門、嘉興等27個城市，寫下不動產經紀業台商品牌突破千家大關紀錄。

新任總經理伍世豪於2002年進入不動產經紀業擔任第一線經紀人，兩年間晉身店主管，實務經驗豐富。

2011年由台灣轉戰中國後，管理上海浦東新區、虹口區、楊浦區、黄浦區、静安區分店，表現卓越並深受長官肯定，以及屬下愛戴，更難得的是在大陸期間不忘進修，取得台北科技大學EMBA，學養俱豐，是新世代的管理精英。

陳錫琮指出，住商不動產是目前台灣不動產經紀業經營最久，單一品牌店數最大的不動產經紀業品牌，目前在中國在27個城市有1751家門市，台灣亦有住商不動產加盟店749家，大家房屋233家，僅台灣市佔率即達14.94%，在中國業已進入前20大品牌，有信心在未來十年在兩岸有超過6000家分店規模。

住商中國總經理伍世豪 圖／住商機構提供
住商中國總經理伍世豪 圖／住商機構提供

上海

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