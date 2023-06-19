快訊

高市查獲4醫師用苯巴比妥治感冒 勒令停業並罰鍰

酷航班機胎壓異常 降落桃機才發現少顆輪胎

演藝圈性騷連環爆！「本想帶進棺材裡」 女網友曝遭男星強吻、誘騙拍裸照

升息、政策打炒房等衝擊 冠德建設：今年房市成交量受抑制

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
冠德建設（2520）今（14）日舉行股東會，惟過程中遇職業股東頻頻發言，導致股東會議程一直中斷，至10點30分會議仍持續進行中。記者陳美玲／攝影
冠德建設（2520）今（14）日舉行股東會，惟過程中遇職業股東頻頻發言，導致股東會議程一直中斷，至10點30分會議仍持續進行中。記者陳美玲／攝影

冠德建設（2520）今（14）日舉行股東會，會中承認去年財報，去年營收達215.06億元，較前年251.91億元減少14.6%，毛利率為27.5%與前年相當，營業利益達40.28億元、年減21.9%，稅後純益達23.33億元，較前年35.08億元、年減33.4%，每股稅後純益達4.31元，低於前年的6.47元；會中並通過每股擬配發1.75元現金股利。

惟過程中遇職業股東頻頻發言，導致股東會議程一直中斷，至10點30分會議仍持續進行中。

冠德建設致股東報告書載明，展望2023年，由於房貸利率上升及《平均地權條例》等房市措施，今年房市交易動能將受到抑制，加上產業缺工及成本飆漲的問題仍未緩解，在消費意願及信心將趨於保守的氛圍下，建設及營造產業成長力道將趨穩健保守，但百貨業將隨著疫情及政策緩解下逐步成長。

冠德建設表示，今年建設營運部門將持續開發優質建地，搭配都市發展，積極取得多項公辦都更案，如「南港台電北儲案」、「台鐵北車E1E2案」及「台北市行二行三公辦都更案」等指標個案，發展結合住宅、商辦與商業設施等複合式開發，以串連門戶軸線，打造都市地標為目標，將顧客需求視為核心，深化服務品質以提升產品附加價值，搭配數位工具與分眾行銷，快速去化產品，提升企業競爭力。

營造營運部門以維持高技術與高附加價值之工程標案為目標，透過完整的廠商供應鏈，精確管理拆分工項的施作排程，定期審視大宗建材供需趨勢，達到工期如期、成本如度及品質如質的目標，與業主及供應商共同創造三贏且互利。

百貨營運部門部分，將透過貼心及創新的優質服務，以數位與實體場景交錯應用，導入多元及體驗型的品牌並發展出每間商場的特性，滿足顧客生活日常需求。

冠德建設去年建設營運部門的完工、興建或預售中之主要建案，計有「冠德信義B」、「冠德信義C」、「冠德信義F」、「冠德羅斯福」、「冠德泰極」、「冠德文心绽」、「冠德天韻」、「冠德大直湛」及「冠德心天匯」等九案，可銷售戶數合計約508戶。

營造營運部門，去年承攬外部客戶工程個案十餘個，多屬政府交通建設、公營醫院醫療大樓或股票上市電子公司廠房工程，合約總額超過365億元。

百貨營運部門擁有全客型商場「新北中和」及「屏東」與車站型商場「南港車站」、「板橋車站」、「桃園A8」、「林口A9」、「新左營車站」及「桃園A19」共八間，營業總面積達6.8萬坪，面對後疫時代的生活型態改變，增加「環球online」的虛擬平台結合車站交通之優勢，提供會員更多優質購物服務，整體銷售穩定成長。

公辦都更

延伸閱讀

台南拚首條捷運藍線動工 沿線人行道亂象「慘」形容

央行為何突然祭出新一波房貸信用管制？ 專家曝主因

免平均地權條例打炒房限制 新光天母傑仕堡6月底前決標

打炒房打到房市冷、稅收縮水 這都年減最多

相關新聞

高雄房市熱卻不是年輕人在買 房仲：熱區也變了

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料顯示，近年高雄房市火熱，但並非年輕人在買，2022年高雄20~30歲年輕房貸族新增房貸件...

係金咧！ 美國這一州買房送頭期款 專家：台灣首購眼神死

馨傳不動產智庫統計指出，高房價已是全球性問題，許多先進國家紛紛祭出首購族買房補助，英國最高補助新台幣800餘萬，新加坡補...

升息、政策打炒房等衝擊 冠德建設：今年房市成交量受抑制

冠德建設（2520）今（14）日舉行股東會，會中承認去年財報，去年營收達215.06億元，較前年251.91億元減少14...

到熊本多個選擇了 華航9月開直飛班機

中華航空（2610）看好國人赴日旅遊與商務需求持續增加，9月18日起新開台北-熊本航線，提供每周兩班往返服務，搭配...

華航台北-熊本航線 9月開航

華航看好國人赴日旅遊與商務需求持續增加，9 月 18 日起新開台北-熊本航線，提供每周 2 班往返服務，搭配每周 14 ...

房價飆漲快速 北市這兩區繳50年以上房租才買得起房

近年房價飆漲快速，加上利率節節升高，若想維持一定的生活品質，不少小資族只選擇以租代買，根據591房屋交易網統計北市各行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦