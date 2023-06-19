升息、政策打炒房等衝擊 冠德建設：今年房市成交量受抑制

冠德建設（2520）今（14）日舉行股東會，會中承認去年財報，去年營收達215.06億元，較前年251.91億元減少14.6%，毛利率為27.5%與前年相當，營業利益達40.28億元、年減21.9%，稅後純益達23.33億元，較前年35.08億元、年減33.4%，每股稅後純益達4.31元，低於前年的6.47元；會中並通過每股擬配發1.75元現金股利。

惟過程中遇職業股東頻頻發言，導致股東會議程一直中斷，至10點30分會議仍持續進行中。

冠德建設致股東報告書載明，展望2023年，由於房貸利率上升及《平均地權條例》等房市措施，今年房市交易動能將受到抑制，加上產業缺工及成本飆漲的問題仍未緩解，在消費意願及信心將趨於保守的氛圍下，建設及營造產業成長力道將趨穩健保守，但百貨業將隨著疫情及政策緩解下逐步成長。

冠德建設表示，今年建設營運部門將持續開發優質建地，搭配都市發展，積極取得多項公辦都更案，如「南港台電北儲案」、「台鐵北車E1E2案」及「台北市行二行三公辦都更案」等指標個案，發展結合住宅、商辦與商業設施等複合式開發，以串連門戶軸線，打造都市地標為目標，將顧客需求視為核心，深化服務品質以提升產品附加價值，搭配數位工具與分眾行銷，快速去化產品，提升企業競爭力。

營造營運部門以維持高技術與高附加價值之工程標案為目標，透過完整的廠商供應鏈，精確管理拆分工項的施作排程，定期審視大宗建材供需趨勢，達到工期如期、成本如度及品質如質的目標，與業主及供應商共同創造三贏且互利。

百貨營運部門部分，將透過貼心及創新的優質服務，以數位與實體場景交錯應用，導入多元及體驗型的品牌並發展出每間商場的特性，滿足顧客生活日常需求。

冠德建設去年建設營運部門的完工、興建或預售中之主要建案，計有「冠德信義B」、「冠德信義C」、「冠德信義F」、「冠德羅斯福」、「冠德泰極」、「冠德文心绽」、「冠德天韻」、「冠德大直湛」及「冠德心天匯」等九案，可銷售戶數合計約508戶。

營造營運部門，去年承攬外部客戶工程個案十餘個，多屬政府交通建設、公營醫院醫療大樓或股票上市電子公司廠房工程，合約總額超過365億元。

百貨營運部門擁有全客型商場「新北中和」及「屏東」與車站型商場「南港車站」、「板橋車站」、「桃園A8」、「林口A9」、「新左營車站」及「桃園A19」共八間，營業總面積達6.8萬坪，面對後疫時代的生活型態改變，增加「環球online」的虛擬平台結合車站交通之優勢，提供會員更多優質購物服務，整體銷售穩定成長。