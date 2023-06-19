高雄房市熱卻不是年輕人在買 房仲：熱區也變了

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料顯示，近年高雄房市火熱，但並非年輕人在買，2022年高雄20~30歲年輕房貸族新增房貸件數4,348件，與2013年的5,974件相比，10年來大減1,626件，減幅多達27%、接近3成。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，高雄年輕人買房減少，主要是近年高雄房價漲勢驚人，根據內政部統計資料，2022Q4高雄平均購屋總價989萬元，相較於2018年同期的810萬元，5年增加了179萬元，漲幅超過2成。

目前高雄的房價仍在歷史高檔，再加上通膨壓力，未來高雄年輕族群的買房難度恐怕會進一步加大。

進一步觀察近10年高雄年輕房貸族購屋熱區變遷，10年前屬於高雄蛋黃區的鳳山區還有1,276件新增房貸件數，但是到了2022年就只剩下區區595件，減幅超過5成。

同樣的現象也在三民區、左營區、鼓山區等傳統蛋黃區出現，而楠梓區則一躍成為最受年輕房貸族青睞的購屋熱區。

對此，東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲表示，一方面精華區房價快速飆漲，導致財力有限的購屋民眾只能轉移到位置相對外圍、房價相對平實的區域尋找棲身之地。

另一方面，隨著楠梓產業園區的發展，包括台積電、日月光在內的眾多國內外知名企業爭先進駐楠梓，為區域創造了大量工作崗位，就業人口的不斷流入也同步帶動了區域房市交易量能的快速升溫。

林雅玲表示，目前楠梓的房價已經來到歷史高檔，區內新案開價普遍都要32~35萬元左右，新建案的面積也愈來愈小，相比之下，仁武區就成為了許多小資族、首購族的不二之選。