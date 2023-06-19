房價飆漲快速 北市這兩區繳50年以上房租才買得起房

近年房價飆漲快速，加上利率節節升高，若想維持一定的生活品質，不少小資族只選擇以租代買，根據591房屋交易網統計北市各行政區租金與租售比，平均月租金在1.4萬到2.1萬間，租售比方面，以南港、士林兩區最高，必須在當地繳超過50年的房租才有辦法買房。

租售比最低的則是萬華區，不過也要繳超過30年房租才能買房。專家指出，台北房價高，買房本就大不易，這幾年更在大環境助推下一路向上衝，讓購屋族只能退而求其次選擇租屋。

「租售比」亦即房價與租金的比率，計算方法是將區域房價除以「平均租金」，所得出的數值代表要繳幾年的租金才購買房，一般來說數值越大，代表用租的越划算，反之則用買的越划算。

統計結果顯示，北市各行政區平均月租金最高的是信義區與大安區，達2.3萬元，最低的則是文山區與士林區，平均月租金1.4萬元，以租售比來看，最高的則是士林區，租售比達58.8，第二則是南港區，租售比達54.8。

專家指出，台北市因價格基期高，一般人想買房本就不易，近幾年在大環境加持下更持續走高；反觀租金受限市場供需、產品取向等影響，儘管有上漲，但上漲空間不若房價兇猛。

以租售比高居1、2名的士林、南港區來看，近年在大量新屋交易拉動區域房價水漲船高；但因周邊出租物件仍以中古公寓、華廈居多，租金漲幅相對有限，讓不少購屋族選擇以租代買。

至於蛋黃區信義、大安等地，雖然房價依舊高不可攀，但出租市場受惠地段精華且供需有限，租金漲勢頗為強勁，租售比才免於「暴衝」。然而當地因中古房價動輒8、9字頭，新案每平更是站穩百萬，除非買方本身財力雄厚或接受金援，不然還是以租屋居多。

反觀租售比最低的萬華區，因發展早且機能成熟，過往就屬於租屋熱區；但整體房價因基期較為親民，故租售比僅有36.1，算是碩果僅存的「租不如買」的代表地區。