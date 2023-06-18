經濟選書／豐田成本管理術 一招消除七浪費

豐田的工作理念，以能否創造利潤為標準，如果不能創造利潤，就會被視為浪費。為了達成這樣的標準，豐田在生產現場只用一招：拆解工作程序，再排除其中沒有附加價值的工作。如此一來，消除了生產現場的「七種浪費」，不但使生產效率提升，也讓成本降低，獲利增加。

長久以來，工廠及各個生產現場始終積極實施「消除浪費」的舉措。有些人覺得這些方法顯得「吹毛求疵」，但之所以採取消除浪費的行動，主要也是為了「降低成本」。

儘管人們都很努力工作，但總是會在不知不覺間形成各種「浪費」。當每個員工都製造些許的浪費，再把時間軸拉長為一年，累積下來的浪費將會十分可觀。所以首先我們必須確認，在何種情況下會產生哪些浪費，又可能因而引發什麼樣的問題。以下的「七種浪費」是最具代表的浪費行為：

一、生產過剩的浪費：因為材料便宜，或不想讓設備閒置等諸多理由，導致生產過剩。然而這勢必會形成「庫存」，衍生出倉儲費等雙重、甚至三重的浪費。

二、等待的浪費：當工作量分配不均時，容易出現「人力閒置」的情況。所以為了防止這類情況發生，必須重新分配工作量。

三、搬運的浪費：搬運本身不會創造價值，所以重點在於設法將搬運作業減少到零。例如，利用滾輪輸送帶或滑道（後述）輸送到下一個製程，也是解決「搬運的浪費」的方法之一。

四、加工的浪費：在前置處理階段花時間處理不必要的細節，而且對真正加工沒有任何助益，就是一種浪費。這種情況常見於事務部門。例如，明明只是內部會議使用的資料，製作資料時卻花太多精力在排版或配色上，造成時間的浪費。

五、庫存的浪費：許多因素可能造成「庫存的浪費」，而且一旦出現庫存，還會另外多出庫存成本，相當於庫存總額的三成。

六、動作的浪費：在此指的是不會產生附加價值的動作，例如，動線不良、移動時間很長，這些都算是「動作的浪費」。

七、不良品與修正的浪費：如果出現不良品，必定會發生修正的浪費，同時失去時間、成本和信譽。如果因而發生事故，損失更加慘重。（摘自《世界頂尖企業爭相效法、利潤極大化的「豐田成本管理術」》，樂金文化出版）