逸達將於WASOG國際年會上發表新藥FP-020動物實驗數據

逸達(6576)公布,將參加2023年6月19日至21日於瑞典斯德哥爾摩舉行的2023 WASOG(World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders)國際年會,並於年會上發表專題報告,報告該公司新成份新藥MMP-12抑制劑FP-020動物模型實驗數據。

逸達表示,FP-020為新一代、同類最佳的口服MMP-12抑制劑,在一項結節病的基因動物模型中展現卓越的療效、生物標記數據,並通過全面的轉譯細胞分析證實其具創新的抗發炎及抗纖維化機制。

逸達這次在WASOG年會上,將針對該公司與學術界臨床轉譯醫學專家合作的研究結果發表,聚焦於FP-020與結節病領域相關連的機制。FP-020係逸達開發的新一代口服MMP-12抑制劑,目前已完成一期臨床前準備,計劃於2023年第4季啟動一期臨床試驗、2024年啟動二期臨床。

逸達研發長楊文津表示,對於FP-020能在這個結節病動物模型中呈現如此具說服力的實驗數據感到非常興奮,這些數據支持了MMP-12在結節病生物學中的作用機制,並更進一步強化我們對於MMP-12抑制劑在治療結節病和間質性肺疾病方面具有開發潛力的信心。

再加上近期對於過敏性氣喘患者進行的FP-025(Aderamastat)二期臨床試驗中取得的正向分析數據,逸達正致力於充分利用我們的MMP-12抑制劑開發平台,在數個藥物治療領域中開發多樣化系列產品。」