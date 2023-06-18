台鐵去年負債 高達4,000億

台鐵凍漲票價28年，除票價過低、承擔偏遠不賺錢路線外，近年來又因疫情衝擊，運量明顯下滑，截至去年，負債高達近4,000億元，如今有意計畫透過調漲票價改善財務狀況，不過台鐵兩工會意見不一。台鐵企業工會憂心，現在調整會引起民眾反彈；台鐵產業工會則說，支持調整票價，但交通部應先說明票價調整用途及使用目的

台鐵主要營運項目為客運及貨運業務，另兼辦資產租賃、餐旅服務及其他代辦等業務，其中超過一半收入來源靠客運，近年來受疫情衝擊，對營收影響特別大。

根據台鐵局統計，2020年及2021年疫情間，運輸本業收入明顯下滑，2021年客貨運收入降至163.96億元，總營收213.5億元，跌至八年新低，累積負債達4,218億元。直到去年疫情趨緩，總營收才回到290.7億元，負債縮減至3,753億元。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，調整票價雖然會讓台鐵收入增加，但也擔心政府對台鐵虧損補貼額度會減少。儘管台鐵過去28年沒調整票價，但如今適逢各縣市都在提公共運輸月票優惠方案，擔心現在調整會引起民眾反彈，甚至會以更高標準要求準點性、服務品質。

台鐵產業工會秘書長朱智宇認為，雖然支持調整票價，但交通部必須說清楚調整用途及使用目的，且票價調整後的收入應全部用於鐵路運輸事業、員工待遇、車輛修繕上。