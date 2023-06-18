凍結28年 台鐵票價喊漲

台鐵票價凍漲28年，雖每兩年提出一次票價檢討研究報告，但都調價未果。台鐵局上月向交通部提出方案，交通部長王國材表示，這只是方案研擬，現階段沒有調整票價計畫，公司化後將交由董事會討論。

據了解，台鐵局建議採用報酬率1%版本，換算下來區間車票價將漲27%、莒光號漲15%、自強號漲11%，專家預估調漲後每年可增加47億元收入。

台鐵票價久未調整，票價調整機制也未被列入台鐵公司化條文中，但隨明年1月即將迎接公司化，外界關注是否會為改善台鐵財務虧損同意調價。

昨傳出台鐵局已向交通部提出方案，台鐵局表示，根據規定每兩年都會提報一次「台鐵合理化票價研議報告」檢討票價，此次衡量整體社會大眾環境及氛圍提出建議報酬率，後續還要經過審議程序綜合評估，交通部核定後還要報至行政院，仍未定案。

據了解，台鐵委託陽明交通大學進行票價研議，專案負責人、陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，根據鐵路運價率公式設定合理報酬率是3%到5%，但這樣的幅度恐讓民眾難以接受。他建議台鐵兼顧民眾負擔及營運成本，報酬率調整在3%以下，台鐵此次從0%到5%逐一分析，若最終訂定為1%，每年預估可為台鐵增加47億元收入。

邱裕鈞表示，公共運輸事業報酬率不可能像民間企業這麼高，且作為城際運輸主幹也擔心調整太多，對民眾影響太大。

王國材先前表示，台鐵公司化後可透過資產開發經費挹注，希望先把服務做好，再來談票價調整。邱裕鈞則說，適度調整票價反映運輸成本是必要的，雖然未來可靠台鐵附屬事業挹注經費，但調整票價至少能讓本業不會虧損太嚴重，也避免排擠過多預算。