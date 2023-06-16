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台灣百貨唯一 新光三越獲頒《2023亞洲零售大獎》

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣百貨唯一，新光三越獲頒《2023亞洲零售大獎》ESG倡議獎、O2O顧客體驗獎。新光三越提供
台灣百貨唯一，新光三越獲頒《2023亞洲零售大獎》ESG倡議獎、O2O顧客體驗獎。新光三越提供

亞洲零售雜誌Retail Asia以表彰亞洲傑出零售業者所舉辦的《亞洲零售大獎Retail Asia Awards》昨頒獎，新光三越成為台灣唯一獲獎百貨，並同時獲頒ESG倡議獎、O2O顧客體驗獎雙料肯定。

新光三越業務本部長吳昕昌代表領獎時表示，新光三越在台灣營運30多年，很高興努力被國際看見。新光三越表示，新光三越全台共14家分店、近7000個專櫃，每年吸引超過1.3億人次的顧客造訪，目前更擁有超過300萬名會員。

新光三越指出，除了因應時尚潮流，引進獨特的商品與服務，更積極創新數位體驗，特別是近年來，推動數位轉型成效，成功融合線上線下，提供消費者無縫接軌的優質購物體驗，為此次獲頒「O2O顧客體驗奬」的重要關鍵。

新光三越也說，ESG永續發展的概念不只是一股潮流，新光三越長期以來積極打造ESG綠色賣場，包括落實減碳計劃、超市導入減塑裸賣專區、超過760個專櫃投入ESG永續行動、建置100個電動車充電樁，以及深耕文化傳承、提升生活美學，每年投入超過200場各類型藝文活動等，致力於對環境、社會永續的各種舉措，讓新光三越在2023年亞洲零售大獎中，除獲「O2O顧客體驗獎」之外，更獲頒「ESG倡議奬」共兩項殊榮。

新光三越 ESG O2O

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