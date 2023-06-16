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大潤發3萬件量販商品 上架全聯線上PXGo!「隔日達」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯線上PXGo!隔日達618年中慶，全站最高享32%回饋。 圖/全聯提供
全聯線上PXGo!隔日達618年中慶，全站最高享32%回饋。 圖/全聯提供

全聯線上PXGo!整合大潤發3萬件商品上架「隔日達」服務，同時結合多家線上平台精選商品，最高祭出32%回饋，不論要送到家還是到店取都可滿足，且商品挑戰市場最低價。

為慶祝大潤發3萬件商品、以及多家線上平台精選商品上架全聯線上PXGo!「隔日達」服務，適逢年中慶大檔，萬件商品選項多元，不論是家電、餐廚用品、彩妝保養、居家用品，還是戶外休閒、視聽娛樂、3C產品等，通通都能一站購足，而且最低0元起即可免運送到家。

「隔日達」首次參戰今年618年中電商促銷大檔，更祭出全站最高32%回饋，包含6月16日至6月19日限時4天狂撒神券最高折抵10%與週末加碼贈點最高回饋6%，以及6月18日限定滿額回饋6.18%、各大品牌加碼最高回饋10%等；活動期間還有天天推出特談爆殺品，最低可用2折破盤價買到知名品牌3C家電、廚具、保健營養品與衛生日用、清潔好物等，每天0點限量開搶。

全聯年中慶優惠一波波，「PXGo!全聯線上購」分批取於6月16日至6月18日限時3天再加碼推出三大優惠活動，活動一：期間使用全支付、PX Pay儲值金單筆滿1,000元贈1,000限時福利點，最高享10%回饋；活動二：6月17日補班日推出「補班日寄杯有Go殺」活動，期間購買OFF COFFEE、阪急麵包任選滿100元，即贈熱美式一杯(每會員限贈一杯)，活動三：2023上半年暢銷回顧商品，超過40項全面爆殺最低不到5折起，還可以跨店領、分次取。

全聯 年中慶 家電

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