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台達健康建築解決方案 獲頒北市室內空氣品質金級場所認證

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）台北總部的陽光國際會議廳及展示中心今（16）日獲台北市環保局「室內空氣品質金級場所認證」。此認證必須通過室內二氧化碳及細菌濃度的空氣品質檢測，台達於總部導入其自身產品U+紫外線抑菌器、UNOnext室內空氣品質偵測器及全熱交換器，長期在低能耗的前提下維護室內空氣品質，經檢測能達到二氧化碳濃度低於800ppm、細菌濃度值低於500CFU/m³的水準，獲台北市環保局室內空氣品質認證場所最高的金級認證。

台北市環保局局長吳盛忠表示，隨著後疫情時代室內口罩令解禁，改善室內空品以降低室內疾病傳播機率、保障民眾健康的「主動防疫」新思維已成為主流趨勢。台達長期關注健康建築議題，自主積極改善室內空氣品質，成為率先成獲得認證的辦公場所之一，非常令人佩服，也希望這個認證能鼓勵更多公、私立場所採取「主動式」的防疫策略，讓民眾安心進入場所，保護呼吸健康。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興強調，隨著COVID疫情及各類空氣飛沬傳染疫病的起伏不定，建築如何提供給人安全健康的環境將持續是重要的議題。台達近幾年積極發展健康建築解決方案，不僅是國際WELL建築研究院（IWBI）的國際健康建築協會的拱心石級會員，也積極開發包括室內空氣品質、健康照明、抑菌器等相關解決方案。

為守護員工的健康，台達總部處處都可以看到自身的健康建築解決方案，在2022年疫情期間也獲得《WELL健康-安全評價》認證。辦公室各區域中都設有多合一的UNOnext室內空氣品質偵測器，能夠在偵測到空氣品質不佳時自動啟動全熱交換器（ERV）過濾並引進新鮮空氣，在低能耗的同時保持良好的室內空氣品質。

台達U+抑菌器系列產品作為高效便利的環境維護措施，已被包含台北榮總的多家大型醫院及診所以及多個餐廳、商辦、生產線、電動巴士採用。

空氣品質 台達電 疫情

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