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希臘船難還有上百名兒童生死未卜，恐涉及難民和人口販運？

SCFI運價指數連二黑 四大長程航線都下跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌45.54點至932.31點，周跌幅4.64%。記者劉學聖／攝影
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌45.54點至932.31點，周跌幅4.64%。記者劉學聖／攝影

6月SCFI指數及運價表現相當重要，是7月旺季到來的重要參考指標，根據今(16)日出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數下跌45.54點至932.31點，周跌幅4.64%、運價指數連二周下跌。四大長程航線都下跌，遠東到美西及遠東到美東運價跌幅都超過13%，跌幅較大。

貨櫃回升的速度還是緩慢，指數運價出現低檔盤整格局，上周SCFI指數翻轉下跌，本周表現相當重要，隨著旺季到來，目前航商普遍對上半年市況抱持保守看法，但航商也指出，現貨市場運價已經逼近成本價，再下跌空間估有限。其中，近洋線方面，遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到東南亞及遠東到韓國都與前一周持平。

根據最新一期出爐的運價，北美市場跌幅較深，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,207美元，較前一周下跌181美元，跌幅13.04%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,103美元，較前一周下跌332美元，跌幅13.6%。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達808美元，較前一周下跌23美元，跌幅2.76%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,601美元，較前一周下跌25美元，跌幅1.53%。

日本 東南亞

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